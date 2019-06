'Dota Underlords'un Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Duyurulmasının üzerinden bir aydan az bir zaman geçtikten sonra ve düzgün bir şekilde ifşa edildikten sadece bir hafta sonra, Dota Underlords şu anda oynanmaya hazır.

Valve'in popüler Dota 2 modu olan Dota Auto Chess, oyuncuların White Spire kentine hükmetmeye çalıştığı sıra tabanlı bir stratejik savaş oyunu olarak geldi. Dota 2’nin en son çıkan yan oyunu olan Artifact ise, oyun severler tarafından çok sıcak şekilde karşılanmadı ve büyük değişikliklere uğradı.

This has been one of the best teams I have been on here at Valve and I'm really proud of what we have done.



The ability for the team to run itself and the company trusting us to do this, is what makes Valve such a great place to build games.