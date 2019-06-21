'Dota Underlords'un Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Duyurulmasının üzerinden bir aydan az bir zaman geçtikten sonra ve düzgün bir şekilde ifşa edildikten sadece bir hafta sonra, Dota Underlords şu anda oynanmaya hazır.

Valve'in popüler Dota 2 modu olan Dota Auto Chess, oyuncuların White Spire kentine hükmetmeye çalıştığı sıra tabanlı bir stratejik savaş oyunu olarak geldi. Dota 2’nin en son çıkan yan oyunu olan Artifact ise, oyun severler tarafından çok sıcak şekilde karşılanmadı ve büyük değişikliklere uğradı.

This has been one of the best teams I have been on here at Valve and I'm really proud of what we have done.



The ability for the team to run itself and the company trusting us to do this, is what makes Valve such a great place to build games. — Adrian Finol (@Flargenstow) 20 Haziran 2019

Ancak Dota Underlords, oyun severlerin ilgisini en çok çeken oyunlardan birisi oldu ve bunun için haklı sebepleri var gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Dota 2 Battle Pass sahipleriyle gerilim testi (stress test) yapıldı ve an itibarıyla herkes oyunu ücretsiz olarak deneyebilir. Daha fazla Underlord karakteri, rütbeli oyun (ranked play) ve dönemsel değişimlerle tam olarak sunulmadan önce, oyunun 'birkaç ay' boyunca erken erişimde kalması planlanıyor.

Welcome to White Spire.



Our Open Beta is now available for free to everyone.



Join us on Steam, iOS or Android devices.https://t.co/km5fL1EWaI pic.twitter.com/cc0eJFroK8 — Dota Underlords (@DotaUnderlords) 20 Haziran 2019

Dota Underlords’un açık beta sürümüne şu anda Steam, Google Play ve iOS App Store üzerinden erişilebiliyor. Üstelik oyunda çapraz-oynanış (cross-play) özelliği de sunuluyor. Bu özellik sayesinde oyuna hangi platformda başlarsanız başlayın, başka bir platform üzerinden de oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.