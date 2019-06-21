  1. Tamindir
  2. haber
  3. Oyun
  4. 'Dota Underlords'un Açık Beta Sürümü Yayınlandı

'Dota Underlords'un Açık Beta Sürümü Yayınlandı

Dota Underlords Açık Beta 1
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Oyun

Duyurulmasının üzerinden bir aydan az bir zaman geçtikten sonra ve düzgün bir şekilde ifşa edildikten sadece bir hafta sonra, Dota Underlords şu anda oynanmaya hazır.

Valve'in popüler Dota 2 modu olan Dota Auto Chess, oyuncuların White Spire kentine hükmetmeye çalıştığı sıra tabanlı bir stratejik savaş oyunu olarak geldi. Dota 2’nin en son çıkan yan oyunu olan Artifact ise, oyun severler tarafından çok sıcak şekilde karşılanmadı ve büyük değişikliklere uğradı.

Ancak Dota Underlords, oyun severlerin ilgisini en çok çeken oyunlardan birisi oldu ve bunun için haklı sebepleri var gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta Dota 2 Battle Pass sahipleriyle gerilim testi (stress test) yapıldı ve an itibarıyla herkes oyunu ücretsiz olarak deneyebilir. Daha fazla Underlord karakteri, rütbeli oyun (ranked play) ve dönemsel değişimlerle tam olarak sunulmadan önce, oyunun 'birkaç ay' boyunca erken erişimde kalması planlanıyor.

Dota Underlords’un açık beta sürümüne şu anda Steam, Google Play ve iOS App Store üzerinden erişilebiliyor. Üstelik oyunda çapraz-oynanış (cross-play) özelliği de sunuluyor. Bu özellik sayesinde oyuna hangi platformda başlarsanız başlayın, başka bir platform üzerinden de oyunu oynamaya devam edebilirsiniz.

Dota Underlords Açık Beta 2

ETİKETLER: valve dota Dota 2 açık beta