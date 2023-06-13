Dough ve Corning, OLED Oyun Monitörü Yapmak İçin Güçlerini Birleştirdi

Teknoloji sektöründe öncü konumda yer alan Dough ve Corning’dan yeni bir OLED oyun monitörü geliyor. Spectrum Black olarak adlandırılan monitör, Gorilla Glass türünden aşınma direnci ve sağlamlığın yanı sıra çeşitli görüntü iyileştirmeleri de vaat ediyor.

Dough ve Corning Oled Ekran Projesi İçin Ortak Çalışacak

Teknoloji şirketlerinin iş birliği, monitörlerde kontrastı artırarak ekran parlamasını büyük ölçüde azalttı. Alanında öncü olmayı planlayan bu proje ile 26,5 inç OLED ekran 1440p'ye kadar destekleyen 16:9 en boy oranı ve 240 Hz yenileme hızına kavuştu. Bu sayede oyunlar daha az gecikmeyle oynanabilecek.

Spectrum Black ile önceki Spectrum OLED arasındaki en belirgin fark fiziksel yapısıdır. İki şirket yaptığı açıklamada, monitörün iç yapısının bir soğutucu görevi görecek şekilde yeniden tasarlandığını ve sıcaklık düzenlemesini iyileştirmek için daha iyi hava akışı için dış deliklerin yeniden düzenlendiğini belirtti.

Spectrum Black'in arkasında iki adet 24 Gb/sn HDMI bağlantısı, bir DisplayPort girişi, iki adet 10 Gb/sn USB-C girişi, iki adet 10 Gb/sn USB-C çıkışı ve bir standart 3,5 mm ses jakı (kulaklıklar, mikrofonlar vb. için) bağlantı noktaları bulunuyor.