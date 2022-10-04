Dove ve Epic Games İşbirliği ile Oyunlarda Gerçek Kadın Avatarları Oluşturuldu

Kişisel bakım markası Dove, Women in Games işbirliği ile gerçekleştirdiği araştırmada kadınların %62'sinin video oyunlarında yanlış temsil edildiği kanısına vardı. Buna yönelik çalışmalar yapmak isteyen marka, Epic Games ile güçlerini birleştirerek mevcut durumu düzeltmeye çalışıyor.

LOLA MullenLowe Madrid imzası taşıyan Gerçek Sanal Güzellik (Real Virtual Beauty) desteği ile Unreal Engine eğitim ekibi ile diğer pay sahiplerinin katkısı birleşti. Oyun dünyasındaki standart va basmakalıp kadın avatarlarına karşı olarak gerçek kadınlardan oluşan avatarlar yaratıldı.

Oyun Dünyasında Devrim Yaratabilecek Bir Hamle

Projenin lansmanı, Londra'daki EGX oyun etkinliğinde gerçekleştirildi. İlerleyen evrelerde oyunlarda gerçek güzellik tasvirinin ve kadın temsiliyetinin nasıl olması gerektiği üzerine eğitim programlarının düzenleneceği de lansmanda belirtildi.

Dove Global Başkan Yardımcısı Leandro Barreto: “Dove, sanal ya da gerçek, hayatın tüm alanlarında güzelliğin anksiyete değil, güven kaynağı olması gerektiğine inanır. Oyun sektörü daha kapsayıcı olmak adına önemli adımlar atmış olsa da sanal dünyada güzelliğe bağnaz tanımlarıyla rastlamak mümkün. Bunun serbest zamanlarını oyun oynayarak geçiren milyonlarca kız çocuğu ve kadın için gerçek anlamda etki yaratacağını umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

LOLA MullenLowe Madrid Yönetici Kreatif Direktörü Tomás Ostiglia: “Televizyonun ve filmlerin eskiden kültür özelinde oynadığı toksik rolün yansımalarıyla günümüz oyun dünyasında da sıkça karşılaşıyoruz. Çok küçük yaştan itibaren milyonlarca kız çocuğu oyunlarda olumsuz güzellik klişelerine maruz kalıyor. Dove Gerçek Sanal Güzellik projesi, oyun dünyasında gerçek temsiliyete rastlamanın ne denli zor olduğunu gözler önüne sererken, yaratılan kapsayıcı ve çeşitli avatarlarla da soruna çözüm sunuyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.