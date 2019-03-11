Dövme Silme Operasyonu Kaydeden Dijital Kameralar Bozuluyor

Neredeyse her şeyin cep telefonu kameraları ile kaydedildiği bir dönemde yaşıyor olsak bile hala dijital kameralar aktif olarak kullanılıyor. Buna rağmen dijital kameraların hassas lensleri, her işte beklenen performansı veremiyor. Yakın zaman önce yayınlanan yeni bir videoda ise dijital kameraları dövme silme operasyonlarında da kullanmamamız gerektiği bizlere gösterdi.

LooseFilters isimli bir Reddit kullanıcısı, kısa bir süre önce dövme işlemi sırasında yaşanan lens kaybına dair bir video yayınlandı. Kullandığı Sony A7s II sensörünün yaşadığı problemi paylaşmak isteyen kullanıcı, dövme silme sırasında kullanılan güçlü lazerlerin kamerasının lensini kullanılmaz hale getirdiğini dile getirdi.

Türkiye’de yaklaşık 13 bin lira civarında bir fiyat etiketi olan kamerasının lensini kaybetmekten çok da memnun olmayan kullanıcının paylaştığı video ise oldukça ilgi çekiyidi. Kamerasının lensinin nasıl bozulduğunu saniye saniye kaydederek, neler yaşandığını bizlere gösteren LooseFilters, ortaya ilginç bir videonun çıkmasını sağladı.

Aslında lazerlerin hepsi kamera lenslerine zarar vermiyor; ancak dövme silme işleminde kullanılan güçlü lazerlerin çıkardığı dağınık yansımaların, lensleri kullanılmayacak hale getirmeye yetiyor. Keza dövme silme sırasında çıkan lazerlerin gücünün insan gözünü kör edecek kadar güçlü olması da ortaya aşağıdaki gibi bir video çıkmasına olanak sağlıyor.