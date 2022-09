Down Sendromu'nun Tedavisi Artık Mümkün Olabilir!

Doğan her 1000 çocuktan 1 tanesi Down Sendromu hastalığına yakalanıyor. Dünyanın en yaygın kromozal hastalıklarından biri olan Down Sendromu, semptomların ağırlığına göre fiziksel bozulmalara ve zeka geriliğine sebep oluyor. Şu ana kadar bir tedavisi bulunmayan Down Sendromu hastalığında yeni gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en saygıdeğer bilim dergilerinden olan Science'ta yayınlanan bir makaleye göre yeni bir hormon tedavisi sayesinde Down Sendromu'nun sebep olduğu bazı semptomları iyileştirmek hatta tersine çevirmek mümkün olabilir.

Farelerde Yapılan Deneylerde Bilişsel Düzeyler Yükseldi!

Alzheimer tedavisinde de kullanılabileceği düşünülen GnRH adlı bir hormonun 21 kromozomun üç kopyasına sahip farelere enjekte edilmesiyle farelerin bilişsel kabiliyetlerinde artış tespit edildi. Gonadotropin adıyla da bilinen GnRH, kan basıncı ve açlık gibi hayati vücut fonksiyonlarını beynin derinliklerinde kontrol eden hormon olarak tanınıyor. Yeni araştırmada ortaya çıkan bilgilere göre mikroRNA adı verilen moleküllerin GnRH salınımını düzenlediği belirlendi.

Farelerde yapılan testlerde GnRH düzeylerinin artırılmasının hastalığın koku alma duyusu üzerindeki etkileri tersine çevirebildiği keşfedildi. Ayrıca yedi hasta fareden altısının bilişsel testlerde %20 ile %30 oranında daha fazla başarı sağlandığı tespit edildi. Şimdilik yalnızca hayvan deneyleri aşamasında olan araştırmanın insan denekler üzerinde devam etmesi için daha fazla aşama kaydedilmesi gerektiği düşünülüyor. Cenevre Üniversitesi'nde görev yapan ve araştırmayı yürüten genetikçi Stylianos Antonarakis, Scientific Ameriacan dergisine verdiği röportajda "GnRH tedavisi Down Sendrom'dan muzdarip hastaların kohortunda bilişsel kapasiteyi geliştirirse birçok olasılığa kapı açılmış olur." dedi.