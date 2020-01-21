Doxxing Yöntemi ile Sosyal Medyadan Verileriniz Toplanabilir

Doxxing, internet üzerinden veri araştırma yöntemi olarak adlandırılıyor. Sosyal medya ya da başka internet siteleri üzerinde yer alan kişisel bilgileriniz bir araya getirilerek, kişisel verileriniz gün yüzüne çıkarılabiliyor. Uzmanlar ise bu konuda dikkatli olunmasını salık veriyorlar.

Sosyal medya ortamlarında paylaşılan bilgilerin kişinin haberi olmadan toplanması veya yayınlanması anlamına gelen Doxxing yöntemi, özel bir bilgisayar veya yazılım bilgisine ihtiyaç duymadan yapılabilecek bir hacker metodu olarak dikkati çekiyor.

Daha önce kişisel verilerin elde edilebilmesi için herhangi birinin bilgisayarına ya da kişisel elektronik aletlerine ulaşmak gerekiyor; ancak sosyal medya kullanımının artması sonrasında buna gerek dahi kalmadı.

İnternet kullanıcılarının sosyal medya üzerinden kendi verilerini pervasızca paylaşamaya başlasının bir sonucu olarak gösterilen Doxxing yönetimi sonrasında, birçok güvenlik tehdidinin gün yüzüne çıktığı, aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.

Doxxing yöntemi nedir?

Sosyal Medya ve Bilgi Teknolojileri Strateji Derneği Başkanı Abdullah Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doxxing" kelimesinin, İngilizce'de evrak anlamını taşıyan "Documents"ten geldiğini ve bir kişinin şahsi verilerinin internetteki farklı ortamlardan araştırılıp toplanarak elde edilmesi ve kişinin rızası dışında kullanılması olarak tanımlandığını kaydetti.

Çiftçi konuşmasını şöyle sürdürdü: "Doxxinge 'siber taciz' de diyebiliriz. Doxxing yapan kişinin özel bilgisayar veya yazılım bilgisine ihtiyacı yoktur. Sosyal medyada dün, dün değildir. Dün de bugündür, yarın da bugündür. Dolayısıyla kişinin sosyal medyada daha önce yazdıkları ve paylaşımları daima bulunabilir. Özellikle siyasetçilerin daha önce yazdıkları internet ortamından kolayca bulunup gündeme getirilebilir. Eğer kişinin dün söylediği bugün söylediğiyle çelişiyorsa iki mesaj yan yana konularak hakkında 'güvensiz' imajı oluşturulabilir."

Doxxing yönteminin beklenenden daha kötü sonuçlar doğurabileceğini örneklendiren Abdullah Çiftçi, hemen aşağıda gördüğünüz örnekle olayların nerelere gelebileceğini özetledi.

"Daha da tehlikelisi Japonya'da yaşandı. Hibiki Sato isimli bir kişi takıntılı şekilde hayranı olduğu şarkıcının sosyal medyadan paylaştığı selfie fotoğrafında kadının gözlerine yansıyan bir tren istasyonu tabelası görmüş, buradan adresini öğrendiği şarkıcıya evinin önünde saldırıda bulunmuştu. Bu nedenle sosyal medyaya konulan resimlere, yazılan mesajlara dikkat etmek gerekir. Birçok farklı fotoğraf ve mesaj bir araya getirilerek adres veya kişi hakkında bilgi elde etmek mümkündür. Sosyal medyada paylaşılan tatil fotoğrafları hırsızlara davetiyedir. Tatil fotoğraflarının altına yapılan komşu, akraba yorumlarından hırsızlar adres tespiti yapabilirler. Dijital dünyada mümkün olduğu kadar az özel bilgi ve fotoğraf paylaşımı yapmak kişisel güvenlik açısından faydalıdır."