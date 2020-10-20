Dr. Fauci, Kışın Uygulanması Gereken Koronavirüs Önlemlerini Açıkladı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. COVID-19 döneminde havaların soğumaya başlaması ile beraber gripin de ortaya çıkacak olması çok sayıda insanı oldukça endişelendiriyor. Peki, kış mevsiminde hangi COVID-19 önlemleri uygulanmalıdır? Dr. Anthony Fauci, kış mevsiminde insanların uygulaması gereken koronavirüs önlemlerini açıkladı. Dr. Fauici tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Kış Mevsiminde Hangi Koronavirüs Önlemleri Uygulanmalı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs nedeni ile bir milyonu aşkın insan hayatını kaybetti. Bu zamana kadar dünya genelinde toplamda yaklaşık 40 milyon kişi COVID-19'a yakalandı. Birçok ilaç firması, yeni tip koronavirüs salgınını bitirmek için pek çok aşı üzerinde çalışıyor ancak şu ana kadar etkili ve güvenilir bir aşı bulunamadı. Dolayısıyla salgın etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs sürecinde havaların soğumaya başlaması ile beraber gripin de ortaya çıkacak olması çok sayıda insanı oldukça endişelendiriyor çünkü bilim insanları tarafından yapılan açıklamaya göre hem grip hem de koronavirüse yakalanmak felakete yol açabilir. Geçtiğimiz ay İngilitere'de devlete bağlı Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) konu ile ilgili önemli bir araştırma gerçekleştirmişti. Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre hem grip hem de koronavirüse yakalanan hastaların ölüm riski genel nüfusa oranla ortalama 5,92 kat daha fazla.

İnsanların kış mevsiminde uygulaması gereken birtakım COVID-19 önlemleri bulunuyor. Peki, kış mevsiminde hangi koronavirüs önlemleri uygulanmalıdır? Dr. Anthony Fauci, kışın insanların uygulaması gereken iki COVID-19 önlemini açıkladı. Dr. Fauici tarafından açıklanan iki tavsiyeden ilki havalandırma ile ilgili. Dr. Fauici, kış mevsiminde insanların evlerini sık sık havalandırması gerektiğini belirtti. Bu basit önlemin COVID-19 salgınının yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için en önemli önlemlerden bir tanesi olduğu ifade edildi.

Dr. Fauici tarafından yapılan açıklamaya göre kış mevsiminde insanların uygulaması gereken diğer COVID-19 önlemi ise maske takmak ile ilgili. Evinize gelen insanların COVID-19'a yakalanmadığından emin değilseniz hem misafirin hem de sizin maske takması gerekiyor. Bu koronavirüs önlemlerini uygulayarak kış mevsiminde yeni tip koronavirüse yakalanma riskini düşürebileceğiniz belirtiliyor.