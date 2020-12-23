Dr.Fauci'den Uzun Covid Açıklaması: Bu Şekilde Anlayabilirsiniz

Uzun Covid koronavirüse yakalanan ve daha sonra atlatan birçok insanı çileden çıkaran koronavirüs salgınıyla ilişkili garip ve gizemli bir duruma deniliyor. Koronavirüsü atlatsanız dahi bazı belirtiler uzun süre geçmiyor. İşte uzun koronavirüse sahip olup olmadığınızı nasıl anlayacağınız.

Uzun Covid Nasıl Anlaşılır?

Uzun Covid olarak bilinen durum, genellikle tuhaf ve açıklanamaz görünen, koronavirüs sonrası semptomların bir karışımına sahip olmasıyla karakterize ediliyor. Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci uzun Covid ile alakalı bir açıklama yaptı.

Uzun Covid hastalarında şunlar görülmekte:

Sürekli yorgunluk

Tuhaf sıcaklık dalgalanmaları

Düzensiz uyku

Bilinç kararması

Organ hasarı

Yukarıda yer alanlar sizde görülüyorsa uzun Covid'e sahip olabilirsiniz. Koronavirüsü yenen kişilerde görülen uzun Covid'in ne kadar sürede geçtiği ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta.

Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

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Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Koronavirüs Mutasyona Uğradı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı tarafından yapılan açıklamada, ülkede keşfedilen yeni türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu aktarılmıştı.

İngiltere'de koronavirüsün mutasyona uğramasının ardından Avrupa'da yer alan ülkeler önlemler aldı. Avrupa ülkeleri sınır kapılarını geçici olarak kapattı. Türkiye'de 4 ülkeye kapılarını kapatma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı yaptığı açıklamada 4 ülkeye uçuşların durdurulduğunu paylaşmıştı.

Türkiye'den geçici olarak İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'ya uçuşlar durduruldu. İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda bulunan yolculara Türkiye'ye iniş yaptıktan hemen sonra test yapıldı ve karantinaya alındı. Şu anda Türkiye'de mutasyona uğramış koronavirüs görülmedi.