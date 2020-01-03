Dr. Kawashima's Brain Training, Switch için Çıkışını Gerçekleştirdi

Switch sahibi olup da farklı bir deneyim yaşamak isteyenler için iyi bir alternatif var. Dr. Kawashima's Brain Training, bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun çıkışına özel olarak Nintendo UK Youtube kanalı üzerinden de bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Dr. Kawashima's Brain Training Switch için 2019 yılının Ekim ayı içerisinde duyurulmuştu. Adı itibarıyla beyin jimnastiği yapabileceğiniz oyunda, birden fazla kategori mevcut: Joy-Con IR hareketli kamera sayesinde parmak hesabı yaparak işlem çözme, Rock, Paper, Scissors (Taş, Kağıt, Makas), Word Scramble (Kelime Türetme), daha önceden gösterilen bir fotoğrafı hatırlamanızın gerektiği Photographic Memory, bir yandan en büyük sayıyı seçerken bir yandan da engelleri aşmanızın gerekeceği Dual Task, arkadaşınızla birlikte kuşları en hızlı sayma rekabetine gireceğiniz Birdwatching ve kutuların sayısını hatırlamak durumunda olacağınız Box Counting.

Ayrıca fragmanda da görüldüğü üzere işlem hızı, kısa dönem hafıza ve kişisel kontrol gibi bir dizi egzersiz ile beyin yaşınızı da hesaplamanız mümkün olacak.

Dr. Kawashima's Brain Training şu anda eShop üzerinde £24.29 gibi bir fiyata satılıyor. Eğer oyun ilginizi çektiyse, buradan satın alabilirsiniz.