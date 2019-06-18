Dr. Mario World, 10 Temmuz'da Android ve iOS Platformuna Geliyor

Japon video oyun devi Nintendo, Dr. Mario World'ün 10 Temmuz’da ücretsiz olarak Android ve iOS platformuna geleceğini duyurdu!

Popüler puzzle oyunu Dr. Mario World’ün mobil dünyasına ne zaman geleceği büyük bir merak konusuydu. Oyunseverleri daha fazla meraklandırmak istemeyen Nintendo, Dr. Mario World’ün 10 Temmuz 2019 tarihinde Android ve iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacağını müjdeledi.

Duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden yapan Japon devi, oyun için Google Play Store üzerinden ön kayıtların açıldığını söyledi.

#DrMarioWorld launches for iOS and Android devices on 7/10! Follow the official @DrMarioWorld_EN account to stay up to date on all the latest news, and pre-register today!



💊 https://t.co/vE4HLDfW7p pic.twitter.com/sWAgFXKEBj — Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 18, 2019

Dr. Mario World oyunundaki amaç, virüsleri benzer renkli kapsüller ile hizalayarak ortadan kaldırmak. Aşamalı olarak ilerleyen oyun, her seviyede zorluk seviyesini bir tık daha artırıyor.

Oyunda çevrimiçi olarak diğer kullanıcılarla yarışıyorsunuz. Aynı zamanda isteğe bağlı uygulama için satın almalar ve reklamlar da bulunuyor.

Bulmaca türünde bir oyun olan Dr. Mario World, kullanıcıların birbirlerine dayanıklılık kalpleri göndermesine imkan tanıyacak. Bu sayede canınız tükenmiş olsa bile, diğer insanların yardımıyla oyuna devam edebileceksiniz.

Bugün itibarıyla Play Store üzerinden ön kayıta açılan Dr. Mario World, 10 Temmuz’da ücretsiz olarak iOS ve Android kullanıcılarının beğenisine sunulacak.