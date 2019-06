Dr. Mario World, 10 Temmuz'da Android ve iOS Platformuna Geliyor

Japon video oyun devi Nintendo, Dr. Mario World'ün 10 Temmuz’da ücretsiz olarak Android ve iOS platformuna geleceğini duyurdu!

Popüler puzzle oyunu Dr. Mario World’ün mobil dünyasına ne zaman geleceği büyük bir merak konusuydu. Oyunseverleri daha fazla meraklandırmak istemeyen Nintendo, Dr. Mario World’ün 10 Temmuz 2019 tarihinde Android ve iOS kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulacağını müjdeledi.

Duyuruyu resmi Twitter hesabı üzerinden yapan Japon devi, oyun için Google Play Store üzerinden ön kayıtların açıldığını söyledi.

#DrMarioWorld launches for iOS and Android devices on 7/10! Follow the official @DrMarioWorld_EN account to stay up to date on all the latest news, and pre-register today!



