Dr. Mehmet Öz Virüsten Korunmanın En Güvenilir Yolunu Açıkladı

Türk-Amerikan toplumunda önemli bir yere sahip olan Dr. Mehmet Öz, koronavirüsten korunmanın en önemli yolu hakkında açıklamalar yaptı. Ünlü Türk doktora göre evde kalmak virüsten korunmanın birinci yolu.

TV programı dışında ABD basınına da Corona virüsüyle ilgili sık sık demeçler veren Dr. Mehmet Öz, Corona virüsü salgınının ne zaman yavaşlayacağını ya da biteceğini tahmin etmenin zor olduğunu ifade etti. Virüsün henüz çok yeni olduğunun altını çizen Öz, alınan önlemlere halkın tam olarak uyması koşuluyla Nisan ve Mayıs aylarında vaka sayılarında azalma görülebileceğini ifade etti.

Alınan tedbirlere uyulmasının yanı sıra hava sıcaklığının da Corona virüsünün yayılmasını etkilediğini belirten Öz'e göre, havaların ısınmasıyla birlikte virüsün yayılmasında yavaşlama gözlenebilir; ancak havaların soğumasıyla birlikte Corona virüsü yeniden ortaya çıkabilir. Bu durumu göz önüne alarak sağlık birimlerinin hazırlıklı olması gerektiği belirtiliyor.

Plazma Tedavisi İşe Yarayabilir

Corona virüsü aşı çalışmalarıyla ilgili olarak ise, çalışmalara başlanmasının sevindirici bir haber olduğunu ifade eden Oz, aşı çalışmalarının sonuçlanmasının 12 ile 18 ayı bulabileceğini belirtiyor. Aşının güvenilir olduğunun ve etkisinin ispatlanması gerektiğini ve bu sürecin birden fazla laboratuvar çalışması içerdiğinden dolayı uzun sürdüğünü sözlerine ekledi.

Corona virüsüne yakalanmış bir kişinin vücudunda üretilen antikorların başka bir kişiye aktarımıyla gerçekleştirilen plazma tedavisinin işe yarayabileceğini belirten Oz, tedavi yöntemiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, sonuçların umut verici olduğunu ifade etti.