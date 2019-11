Dragon Age 4, Aralık Ayında Duyurulabilir

Dragon Age 4 önümüzdeki ayın başlarında duyurulacak olabilir. Geliştirici stüdyo BioWare, heyecan yaratan bir Twitter gönderisi paylaştı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde analistlere ve yatırımcılara yönelik finansal bir konferans gerçekleştirmişti Electronic Arts. Bu konferans sırasında konuşan Finans Direktörü Blake Jorgensen, Dragon Age 4 oyununun BioWare stüdyosu tarafından geliştirilmekte olduğunu ve 2022 finansal yılı sonrasında çıkışını yapacağını dile getirmişt. Bir diğer deyişle, Dragon Age 4 oyununun 1 Nisan 2022 yılından önce satışa sunulmayacağı anlamına geliyor.

Dün, yani 3 Kasım 2019 tarihi itibarıyla da Dragon Age serinin onuncu yılı kutlandı. İlk oyun olan Dragon Age: Origins, PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için geliştirilmiş ve 3 Kasım 2009 tarihinde satışa sunulmuştu. Bunu kutlamak için özel bir paylaşım yapan BioWare stüdyosu, oyuncuları heyecanlandıracak bir cümleye de yer verdi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Amerika menşeli stüdyo, 4 Aralık 2019 tarihinde bir topluluk partisinin düzenleneceğini duyurdu. "Bunda ne var?" diyebilirsiniz. Ancak şeytan ayrıntıda gizlidir, sevgili takipçiler. Aşağıdaki Twitter gönderisine baktığımızda, "See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!" yani "Dragon 4ge Günü için 4 Aralık'ta görüşürüz!" cümlesinden anladığımız kadarıyla Dragon Age 4, 4 Aralık 2019 tarihinde duyurulacak.

Today marks 10 years of Dragon Age! This year we’re excited to join the community’s party on December 4th and celebrate a decade together in the world we all love. See you on 12/4 for Dragon 4ge Day!