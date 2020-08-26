Dragon's Dogma Animesinin Fragmanı Yayımlandı

Netflix, 2019 yılının mart ayında Dragon's Dogma video oyununun animesini duyurmuştu. Duyurudan kısa süre sonra Dragon's Dogma hayranları animeyi sabırsızlıkla beklemeye başladı. Popüler dijital yayın platformu Netflix, Dragon's Dogma animesinin fragmanını yayımladı. Dragon's Dogma animesi ile ilgili detaylar haberimizde.

Dragon's Dogma Animesinin Fragmanı Yoğun İlgiyle Karşılaştı

Capcom tarafından geliştirilen Dragon's Dogma, ilk olarak 2012 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarına çıktıktan sonra Xbox One, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformları için satışa sunuldu. Açık dünya rol yapma oyunu türündeki Dragon's Dogma, dünya genelinde oldukça büyük bir popülariteye sahip oldu.

Dünya genelinde çok büyük bir popülariteye sahip olan video oyununun anime sürümü için kollarını sıvayan Netflix, video oyununun anime sürümüne ait ilk fragmanı yayımladı. Kısa süre içerisinde yoğun ilgi altında tutulan Dragon's Dogma fragmanı 164 binin üzerinde görüntüleme ve 8 bini aşkın beğeni alarak hayranlarının beklentisini güzel bir biçimde karşıladığını kanıtladı.

Netflix tarafından yayımlanan fragmanın açıklama kısmında animenin konusu ile ilgili şu ifadeler yer alıyor: "Ethan, evini yerle bir eden ejderhayı yakalayıp işini bitirmek üzere bir yolculuğa çıkar. Aniden yanında beliren bir piyon, hayatını korumak için ona hizmet eder. Ancak Ethan'ı bekleyen tehlikeler, hayal edebileceğinden çok daha büyüktür. Ne de olsa bir canavarla savaşıyorsanız siz de canavara dönüşebilirsiniz."

Popüler video oyununun animesinin seslendirme kadrosunda Greg Chun ve Erica Mendez ve Cristina Vee gibi seslendirme sanatçıları yer alıyor. Netflix tarafından hazırlanan anime 17 Eylül tarihinde yayımlanacak. Animenin ilk fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.