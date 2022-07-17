Ünlü Şarkıcı Drake Canlı Yayında 27 Milyon Dolar Kaybetti

Kanadalı ünlü şarkıcı Drake, bir süredir Twitch üzerinden kumar yayınlarına başladı. 12 Temmuz'da açtığı yayında kumar oynayan Drake, yalnızca bir saat içerisinde 27 milyon dolar kaybetti.

Son dönemde Twitch üzerindeki kumar yayınları popüler hale geldi. Bu akıma katılanlardan biri de ünlü şarkıcı Drake oldu. Yeni başladığı kumar yayınlarında internet üzerinden yaptığı yüksek bahislerle dikkat çeken ünlü şarkıcı, parasına hiç acımıyor.

Drake'in kumar bağımlılığı yeni bir bilgi değil. Geçtiğimiz günlerde Formula 1 pilotu Charles Leclerc'in üzerine bahis oynayan Drake, yarışmacının başarılı olamaması sonucu 300 bin dolardan fazla para kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

"Şimdilik Kazanamıyorum Ama Yakında Kazanmaya Başlayacağım"

Yaptığı yüksek bahislerle dikkat çeken şarkıcı, 27 milyon dolar kaybettiği yayında "Şimdilik kazanmıyorum ama yakında kazanmaya başlayacağım. Bu benim ikinci yayınım." dedi. Drake kumar masasında bazen yüksek meblağlar kazanabiliyor. 16 Temmuz'da açtığı bir yayında 9 milyon dolarla başlayıp neredeyse 20 milyon dolara kadar tırmanmıştı.

Drake, dün yaptığı yayında rulet masasında şanslı olarak kabul ettiği oğlunun doğum günü 11 sayısı ve çevresine büyük para yatırdı. Her turda 1 milyon dolarlık bahis oynayan şarkıcı kısa sürede 9 milyondan 20 milyon dolara tırmandı. Tüm şansıan rağmen kazandığı parayı kaybetmesi uzun sürmedi. Yalnızca birkaç tur sonra 20 milyon dolarlık bütçesi 1 milyon dolara kadar eridi.

Fakat ünlü şarkıcı bu kayıplardan etkilenmeyecek kadar zengin. Dünyanın en çok kazanan şarkıcıları arasında yer alan Drake, senelik 70 milyon dolardan fazla parayı cebine koyuyor. Drake'in toplam servetinin ise 250 milyon dolardan fazla olduğu düşünülüyor.