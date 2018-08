Drake'in Şarkıları 50 Milyardan Fazla Dinlendi

Kanadalı şarkıcı Drake, internet üzerindeki bütün rekorları kırmaya devam ediyor. Daha önce Twitch’teki izlenme rekorunu dahi kıran Drake, bu sefer de şarkıları 50 milyardan fazla dinlenen ilk isim olmayı başardı.

1 hafta içerisinde albümü 1 milyardan fazla dinlenen, tek günde en fazla dinlenen, Twitch üzerinde en fazla izleme alan yayın gibi rekorları bulunan Drake, bu sefer kırılması bir hayli güç gözüken bir rekorun altına imzasını attı. Yakın zaman önce Scorpion albümü yayınlayan ve ansızın bütün Spotify’ı ele geçiren Drake, diğer bütün albümleriyle birlikte 50 milyardan fazla dinlendi.

Yaptığı birçok şarkı günlerce konuşulan Kanadalı şarkıcının Scorpion albümünde yer alan In My Feelings isimli şarkısı ise popüler olmaktan öteye geçip bütün interneti ele geçirmişti. Arabasında şarkıyı dinleyen birinin, arabasının hızını düşürerek, aşağı inmesi ve sonrasında araba hareket ederken In My Feelings eşliğinde dans etmesinden sonra bu trend bütün ülkelere yayılmıştı. On binlerce kişi hareket halindeki arabasından inerek akıma katılmış ve In My Feelings akımı olarak adlandırılan akımın videoları milyonlarca kişi tarafından izlenmişti.