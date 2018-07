Drake Spotify Kullanıcılarını Bezdirdi

Her ne kadar Spotify Kanadalı şarkıcı Drake’in her derde derman olduğunu düşünse de kullanıcılar sürekli Drake’in yüzünü görmekten bıkmış durumdalar. Hatta büyük bir kullanıcı kitlesi Drake reklamları yüzünden para iadesi talep etmeye bile başladı.

29 Haziran itibarıyla Scorpion adını verdiği yeni albümünü yayınlayan Drake, özellikle Spotify üzerinde devasa bir reklam kampanyası başlatmış, neredeyse uygulamanın her sayfasında görünür hale gelmişti. Premium kullanıcılara dahi Drake reklamları göstermeye devam eden Spotify, Drake’in dinlenme rekorları kırmasına ön ayak olurken, kendi kullanıcılarını göz ardı etti. Her sayfada Drake görmekten sıkıldıklarını söyleyen kullanıcılar ise Spotfiy’dan Premium üyelik için verdikleri paraları geri istemeye başladılar.

Tüm bu tepkilere rağmen Drake, albümün çıkış yaptığı hafta sonu Spotify ve Apple Music’te en çok dinlenilen şarkıcı olmayı başardı. Her saat 10 milyon yeni dinleme alan şarkıcı, 24 saatte 170 milyon defa dinlendiğini açıklamış ve 92 ülkede bir numara olduğunu belirtmişti. Spotify da çok dinlenilen Drake şarkılarını neredeyse her çalma listesinin içerisine yerleştirmiş ve kullanıcılarının bir kısmını oldukça kızdırmıştı.

Me: I'm looking for some good music..



Spotify: How about Drake?



Me: Eh.. Kinda in the mood for something else..



Spotify: Ok, so Drake?



Me: No, listen I just..



Spotify: DRRRAAAKKKEEEEE pic.twitter.com/N4T7eqCwFA — tanner 🧢 (@tanncap) 29 Haziran 2018

I did not sign up to Spotify to have Drake shoved in my face. Okay thanks bye. pic.twitter.com/7eRIfSH6k3 — James (@OttLepland) 29 Haziran 2018

Twitter üzerinden tepkilerini belirten birçok Spotify kullanıcıysa para iadesi almayı başardıklarını söylediler. Spotify’a “Drake’in yüzünü çok görüyorum” şeklinde elektronik posta attıktan sonra geri ödeme alan kullanıcılar, buna kadar görülmemiş bir işin altına da imza atmış oldular.