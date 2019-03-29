Drake, Ünlü E-Spor Girişiminin Yeni Yatırımcısı Oldu

Kanadalı rap sanatçısı Drake, oyuncuların birbirleriyle oynadıkları video oyunları sonucunda para kazanabildikleri Players’ Lounge adlı bir e-spor girişimine yatırım yaptı.

Players 'Lounge, oyuncuların beceri tabanlı oyunlarda birbirleriyle yarışmalarına olanak tanıyor.

Sıradan oyuncuların profesyonel olmak zorunda kalmadan birbirleriyle bağlantı kurmalarını, eşleşmelerini ve rekabet etmelerini sağlayan bir sosyal oyun platformu olan Players’ Lounge, streaming turnuvalara odaklanan Twitch gibi servislerden biraz daha farklı.

Players’ Lounge, tıpkı Instagram gibi sıradan insanlara e-spor oyunlarında rekabet etmelerini ve para kazanmalarını sağlayacak bir platform sağlamayı hedefliyor.

Oyuncular, PS4, Xbox One veya PC cihazlarında birbirleriyle mücadele edebiliyor. Ayrıca isteyen herkes bir hesap açıp kredi kartı, PayPal veya kripto para birimi yoluyla Players’ Lounge hesaplarına para yatırabiliyor.

Karşılaşma skorları doğrulandıktan sonra kazanan kişiler, oluşan para ödülü havuzundan paylarını alıyor.

2014 yılında kurulan ve oyun sektöründe yepyeni bir iş modelinin ortaya çıkmasını sağlayan Players’ Lounge, bugün 350 milyon oyuncuya ev sahipliği yaptığını söylüyor.

Sıradan oyuncuların e-spor’dan para kazanmalarını kolaylaştıran platform, Marissa Mayer, Strauss Zelnick ve son olarak da Drake gibi birçok ünlü yatırımcıyı bünyesinde barındırıyor.

Players’ Lounge kurucu ortağı ve CEO’su Austin Woolridge, girişimlerinin 3 milyon dolarlık bir sermayeye sahip olduğunu; ancak yeni yatırımlarla bu rakamın önemli miktarda artacağını belirtiyor.