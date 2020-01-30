Draugen, Konsol Oyuncularını Norveç'te Bir Maceraya Çıkartacak

Red Thread Games tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanan Draugen, 21 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacak. Norveç dolaylarında geçen bir macera hoşunuza giderse, bu oyunu listenize mutlaka alın.

Hikaye 1923 yılının Graavik kasabasında geçiyor. Kaybolan kız kardeşini bulmak için Norveç'e gelen Amerikalı gezgin Edward Charles Harden rolünde olacaksınız. Hikayenin akışı boyunca, ülke kırsalının hava ve ruh durumunuz ile bağlantılı olarak değişen fiyortları ve dağlarında araştırma yapacaksınız. Araştırmanız bir yandan da derinliklerde gizlenen karanlığı ortaya çıkaracak.

Atılacağınız bu tehlikeli macerada yalnız olmayacaksınız. Size Lissie adındaki gizemli ve kendisine ait fikirleri olan bir hanımefendi eşlik edecek. Etkileşime girdiğinizde de duruma göre değişim gösteren bir diyalog sistemiyle çeşitli sohbetler edebileceksiniz.

Draugen, 2019 yılının Mayıs ayı içerisinde Steam üzerinden satışa sunulmuştu. Standart sürümü 32 TL ve içeriğinde oyuna ek olarak müzik albümü ve The Art of Draugen bulunan koleksiyoncu sürümü de 49.89 TL gibi bir fiyata satılıyor.

Duyuru için hazırlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.