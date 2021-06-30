Dream Games 1 Milyar Dolar Değerlendirme ile Yatırım Aldı

Dream Games 1 milyar dolar değerlendirme ile yatırım alarak, Türkiye'nin yeni unicorn şirketi oldu. Geliştirdiği Royal Match isimli mobil oyunla on milyonlarca kişiye ulaşan şirket, bir süredir yeni yatırım turu düzenliyordu. Yakın zaman önce sonlanan yatırım turu ile birlikte Dream Games, 155 milyon dolarlık yeni yatırım aldı.

Türkiye'de geliştirilen mobil oyunların popülerliği her geçen gün artıyor. Bunun son göstergesi ise Dream Games'in aldığı yeni yatırım oldu. Dream Games, daha önce 2020 Kasım ayında Makers Fund liderliğinde 7,5 milyon dolar ve Şubat 2021'de Index Ventures liderliğinde 50 milyon dolar yatırım almıştı. Bir süre önce yeni bir yatırım turu daha düzenleyen Dream, bu sefer aldığı yatırımın büyüklüğünü artırdı.

Yeni yatırım turu sonrasında 155 milyon doları daha bünyesine katan Dream'in değerlendirmesi ise 1 milyar doları geçti. Böylece yerli oyun stüdyosu, Peak Games ve Getir'in ardından Türkiye'den çıkan en yeni unicorn oldu. Bildiğiniz üzere 1 milyar dolar üzeri değerlendirmeye ulaşan girişimlere, unicorn adı veriliyor. Türkiye'nin en yeni unicorn'u tarafından geliştirilen oyunu ise hemen aşağıdaki indir butonuna basarak, hemen indirebilirsiniz.

Dream Games 1 Milyar Dolar Değerine Ulaştı

İstanbul merkezli oyun stüdyosu, bir süre önce Royal Match adını verdiği yeni mobil oyununu piyasaya sürmüştü. Alışageldiğimiz oyun mekaniklerini yenileyerek oyuncuların karşısına çıkan Dream, birçok ülkede başarıya ulaşmıştı. ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi ülkelerde en çok gelir elde eden ilk 20 oyun arasına adını yazdıran Royal Match, yatırımcıların da ilgisini çekti.

Sensor Tower verilerine göre Android ve iOS üzerinde her ay 7 milyon dolarlık gelir elde eden Royal Match, yatırımlarla oyuncu sayısını artırmayı başarıyordu. Kasım 2020'den bu yana çeşitli yatırımlar ile büyümeye devam eden Dream Games, son yatırım turunda aldığı 155 milyon dolar ile Türkiye'nin en büyük oyun stüdyoları arasına girdi.

Türkiye'nin ilk unicorn şirketi 2020 yılında 1 milyar dolar değerlendirmeyi aşan Peak Games olmuştu. ABD’li oyun şirketi Zynga, Peak’i 1.8 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Diğer bir unicorn olan Getir ise, bu ayında başında aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştığını açıklamıştı.