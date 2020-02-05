Dreams'i Çıkışından Önce Oynamaya Başlayabileceksiniz

Eğer Dreams oyununun çıkışını sabırsızlıkla bekliyor ve bir an evvel oynamaya başlamak istiyorsanız, size müjdeli bir haberimiz var. Erken Erişim sürümünü satın almışsanız, birkaç gün önceden tam sürüme geçiş yapabileceksiniz.

16 Nisan 2019 tarihinde Erken Erişime açılmış olan Dreams, geçtiğimiz ayın başlarında geliştirilme sürecini tamamlamıştı. Oyunun 2013 yılında duyurulduğu göz önünde bulundurulduğunda, yedi senelik bir bekleyiş söz konusuydu ama artık bitiyor. 14 Şubat 2020 Cuma günü PlayStation 4 için satışa sunulacak.

Geri sayım devam ederken, US PlayStation Blog üzerinden Media Molecule İletişimler Yöneticisi Abbie Heppe oyuncuları sevindirecek bir açıklama yaptı. Söz konusu açıklamaya göre, Erken Erişim versiyonunu almış olan oyuncuların üç gün önce yani 11 Şubat 2020 Salı günü yayınlanacak olan Creator Patch güncellemesi ile Dreams oyununu oynamaya başlayabilmeleri mümkün olacak.

Güncelleme ile oyuna ayrıca Art's Dream içeriği eklenecek. Bu içerikte, geçmişi ve şimdiki zamandaki hayatı üzerine hayaller kuran Art isimli eski bir müzisyenin maceralarına ortak olacaksınız. Dahası ise Art's Dream, Welcome Home ve Ancient Temple adı altında üç yeni kit oyuna eklenecek.

Son olarak Creator Patch güncellemesi ile eğitim videolarının oyuna dahil edilmelerinin yanı sıra yeni bir kullanıcı arayüzü güncellemesi, üretim araçları için ince ayarlar, hata çözümlemeleri ve daha fazlası da gerçekleştirilecek.