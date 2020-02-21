Dreams Oyuncularının Yarattığı En İyi 13 Yeniden Yapım

Sony Interactive Entertainment bünyesindeki Media Molecule, yeni Dreams oyununu geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunmuştu. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilmiş olan Dreams, oyuncuların yoğun ilgi odağı oldu. Hayal güçlerinin sanal ortama geçişi ile birbirinden harika eserler de ortaya çıkmaya başladı. Gelin isterseniz bunlardan en iyi on üç tanesine bir göz atalım.

Eğer belli bir oyunun hayalinizde canlanan yeniden yapımı varsa veya "Ben olsam bu oyunu böyle yapardım!" veya "Ah keşke şöyle bir oyun olsaydı!" diyorsanız, buyurun Dreams emrinize amade. Hatta yalnızca oyun değil, müzik, tablo, animasyon film ve daha birçok şeyi oyunun size sunduğu dünyada gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Eserlerinizi dünya genelinde oyuncuların görmesini istiyorsanız, daha sonradan paylaşımda bulunabilirsiniz de.

Oyun dünyasının ünlü mecralarından IGN de bu zamana kadar Dreams oyuncularının ortaya koyduğu en iyi on üç eseri ön plana çıkartan güzel bir video hazırlamış. Eğer oyuna sahipseniz, videodaki paylaşımlara ulaşabilir, oynayabilirsiniz ve çevrenizdekilere tavsiye edebilirsiniz.

Final Fantasy VII Remake, P.T., Golden Eye, Fallout 4, Portal, Monkey Island, Crash Bandicoot, LittleBigPlanet, Metal Gear Solid, Banjo Kazooie, Marvel's Spider-Man, Donkey Kong 64 ve Sonic Adventure oyunlarının bulunduğu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.