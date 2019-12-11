Dreams Oyununun PlayStation 4'e Çıkış Tarihi Duyuruldu

LittleBigPlanet ve Tearaway serileri ile tanınan Media Molecule, Dreams adındaki yeni bir oyunu üzerinde çalışıyordu. Bir süredir erken erişimde olan oyunun tam versiyonunun çıkış tarihi duyuruldu. Eğer Dreams sabırsızlıkla beklediğiniz bir oyunsa, takviminizin 14 Şubat 2020 tarihine bir işaret koyun.

Dreams, esasen 2013 yılında duyurulmuş ama erken erişime 16 Nisan 2019 tarihinde açılmıştı. Geleneksel oyunlardan farklı olarak kullanıcıların diğer kullanıcıların oynayabileceği oyunlar yarattığı ve diğer kullanıcıların yarattığı oyunları oynadıkları bir yapıya dayalıdır. Yapılabilecek olan her şey tamamıyla oyuncuların sınırsız hayal güçlerine bırakılıyor. Hayalinizde canlandırdığınız oyun, müzik, film, sanat içerikli çalışmalar ve daha birçok şeyi gerçekleştirebileceksiniz. Hatta bu zamana kadar bu oyun ile ortaya koyulan birçok harika iş görmüştük. Mesela Silent Hills demosu P.T., bire bir aynı olmasa da Dreams içinde yeniden hayat bulmuştu.

Imp adının verildiği bir karakteri (daha çok imleç de denebilir) yönettiğiniz oyunun dünyasında, yeni eşyalar ve karakterler yaratıyor ve onları Dualshock 4 veya PlayStation Move kontrollerini vasıtasıyla tutarak ve iterek hareket ettirebiliyorsunuz. Imp ile yarattığınız karakteri doğrudan kontrolünüze alabiliyorsunuz da.

State of Play programının bu yıl yayınlanan son bölümünde Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule, Dreams oyununu 14 Şubat 2020 tarihinde PlayStation 4 için özel olarak satışa sunacak.

Yayınlanan tarih duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.