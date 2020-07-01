Dreams PlayStation VR Desteği ile Karşımıza Çıkacak

Dreams, önümüzdeki ay itibarıyla PlayStation VR desteğine kavuşacak. Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule tarafından yapılan duyuru ile beklenen destek, 22 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak olan güncelleme ile aktif olacak.

LittleBigPlanet ve Tearaway oyunları ile tanıdığımız Britanya menşeli stüdyo, PlayStation 4 için uzun zamandır geliştirilme aşamasında olan Dreams ile geri dönüş yapmıştı. Alışılmışın dışında olan oyun, oyuncuların hayal güçlerini ortaya koymalarına fırsat sunuyor. Her şeyin sizin hayal gücünüzle sınırlı olduğu oyunda, kolay kullanım araçları ile müzik, tablolar, animasyonlar, heykeller ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz. Ortaya çıkarttığınız eserinizi dünya genelindeki diğer oyuncular ile paylaşabilirsiniz. Aynı şekilde onların eserlerini de deneyebiliyor ve tercihinize göre derecelendirebiliyor ve arkadaşlarınıza tavsiye edebiliyorsunuz.

Imp adının verildiği bir karakteri yönettiğiniz oyunun dünyasında, yeni eşyalar, karakterler yaratıyor ve onları Dualshock 4 veya PlayStation Move kontrolleri vasıtasıyla tutarak ve iterek hareket ettirebiliyorsunuz. Imp ile yarattığınız karakteri doğrudan kontrolünüze alabiliyorsunuz da.

Dreams PlayStation VR Cihazıyla Oynanabilecek

Zaman içerisinde yayınlanan güncellemeler ile hem teknik hatalar çözümlenmiş hem çeşitli iyileştirmeler yapılmış hem de yeni içerikler oyuncular ile buluşturulmuştu. Sıradaki güncelleme ise PlayStation VR sahiplerini mutlu edecek.

22 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Inside The Box adıyla yeni bir güncelleme yayınlanacak. Henüz boyutu belli olmayan bu güncelleme ile oyunu artık sanal gerçeklik cihazınızda da oynayabileceksiniz. Bu bağlamda, üreticilerin PlayStation VR üzerinde eserler yaratmalarına yardımcı olabilmek amacıyla yeni rehberler, bir takım şeylerin nasıl yapılacağını gösteren eğitim videolar, çeşitli kitler ve yeni içerikler de Dreams oyununa eklenecek.

Duyuruya ek olarak Sony Interactive Entertainment ve Media Molecule tarafından yayınlanan özel fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.