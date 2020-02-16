Drift Videosunu Yanlışlıkla Arkadaşı Yerine Polise Gönderdi!

Drift videosunu arkadaşı ile paylaşmak isteyen bir kişi, çektiği videoyu WhatsApp'tan gönderdi ancak video yanlış kişiye gitti. Videoyu polise gönderen kişi cezadan kaçamadı.

Düzce'de karın keyfini çıkarmak amacıyla aracıyla camiye giden kişi, sabah namazından sonra cip tarzı aracı ile caminin önündeki kar üzerinde drift yaptı. Caminin bahçesinde sıfır çizen kişi, başka birisinden videosunu çekmesini istemiş olacak ki görüntüler burada ortaya çıkıyor.

Drift görüntülerini arkadaşı yerine yanlışlıkla polise attı, 6 bin 141 TL ceza yedihttps://t.co/kLOAEyIGsB pic.twitter.com/tYpXtYTPUe — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 15, 2020

Tabi her birimizin yaptığı gibi eğlenceli bir anını arkadaşı ile paylaşmak isteyen driftçi, görüntüleri yanlış kişiye attı. Görüntüleri arkadaşı yerine ismi çok benzeyen Düzce Trafik Şubesi'nde çalışan bir memurla paylaştı. Tabi memurda haklı olarak WhatsApp'tan gelen bu görüntüyü işleme koydu. Aracın plakasına 6.141TL ceza yansıtıldı.

Teknoloji mağduru olan kişi 6.141TL ceza ile karşı karşıya kaldı. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken, bazen de işleri zora sokabiliyor. Bu da onun bir örneği. Umarız bir daha böyle bir olay yaşanmaz.