Drive to Survive'ın 5. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Netflix'in popüler F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın 5. sezon yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar!

Drive to Survive'ın 5. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
Barış Bulut
Barış Bulut -

Formula 1 motor sporlarının ABD'de daha fazla tanınmasına yardımcı olan belgesel dizi Drive to Survive, 24 Şubat'ta Netflix'te 5. sezonuyla geri dönecek.

Beşinci sezonu merakla beklenen popüler F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın yeni sezonu için akıllıca bir zamanlama belirlenmiş durumda çünkü bu yılki F1 takviminin üç günlük sezon öncesi testi o hafta sonu gerçekleşecek.

Drive to Survive 5. Sezonu 24 Şubat'ta Geliyor

Netflix ayrıca son bölümler için de bir teaser yayınladı. Klip, F1'in 2022 sezonu için getirdiği büyük kural değişikliklerine ve düzenlemelerin sürücü ve üretici sıralamaları üzerindeki potansiyel etkisine odaklanıyor.

Sevilen belgesel dizinin yeni sezonu yayınlanana kadar, Drive to Survive yapımcılarının hazırladığı tenis belgesel dizisi Break Point'e de göz atabilirsiniz. İlk beş bölüm Cuma günü yayınlanacak ve sezonun geri kalanı Haziran ayında prömiyer yapacak. Drive to Survive ekibinin PGA Tour'daki golfçülere odaklanan benzer bir programı olan Full Swing ise 15 Şubat'ta başlayacak.

Peki siz Drive to Survive izliyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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