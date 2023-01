Drive to Survive'ın 5. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Formula 1 motor sporlarının ABD'de daha fazla tanınmasına yardımcı olan belgesel dizi Drive to Survive, 24 Şubat'ta Netflix'te 5. sezonuyla geri dönecek.

Beşinci sezonu merakla beklenen popüler F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın yeni sezonu için akıllıca bir zamanlama belirlenmiş durumda çünkü bu yılki F1 takviminin üç günlük sezon öncesi testi o hafta sonu gerçekleşecek.

Formula 1: Drive To Survive returns February 24 — and here's your first look at Season 5! pic.twitter.com/17R4SAGck6