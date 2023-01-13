Drive to Survive'ın 5. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Formula 1 motor sporlarının ABD'de daha fazla tanınmasına yardımcı olan belgesel dizi Drive to Survive, 24 Şubat'ta Netflix'te 5. sezonuyla geri dönecek.

Beşinci sezonu merakla beklenen popüler F1 belgesel dizisi Drive to Survive'ın yeni sezonu için akıllıca bir zamanlama belirlenmiş durumda çünkü bu yılki F1 takviminin üç günlük sezon öncesi testi o hafta sonu gerçekleşecek.

Drive to Survive 5. Sezonu 24 Şubat'ta Geliyor

Formula 1: Drive To Survive returns February 24 — and here's your first look at Season 5! pic.twitter.com/17R4SAGck6 — Netflix (@netflix) January 12, 2023

Netflix ayrıca son bölümler için de bir teaser yayınladı. Klip, F1'in 2022 sezonu için getirdiği büyük kural değişikliklerine ve düzenlemelerin sürücü ve üretici sıralamaları üzerindeki potansiyel etkisine odaklanıyor.

Sevilen belgesel dizinin yeni sezonu yayınlanana kadar, Drive to Survive yapımcılarının hazırladığı tenis belgesel dizisi Break Point'e de göz atabilirsiniz. İlk beş bölüm Cuma günü yayınlanacak ve sezonun geri kalanı Haziran ayında prömiyer yapacak. Drive to Survive ekibinin PGA Tour'daki golfçülere odaklanan benzer bir programı olan Full Swing ise 15 Şubat'ta başlayacak.

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