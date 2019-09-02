Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes'ı PS Store'dan Kaldırıldı

Eğer Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunlarını dijital olarak satın almamışsanız, tren sizin için artık kaçmış demektir. Sony, Evolution Studios tarafından geliştirilmiş olan PlayStation 4 konsoluna özel bahsi geçen oyunları PlayStation Store üzerinden kaldırdı.

Bu ayın başlarında, Japon teknoloji devi Driveclub ile ilgili her şeyin iki aşamalı olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Bu aşamalardan ilki de Ağustos ayı itibarıyla gerçekleştirildi. Hatta oyunlar PlayStation Store üzerinden bir gün erkenden kaldırıldı. Bildiğiniz gibi ilk aşama için verilen tarih 31 Ağustos 2019 idi ama Sony, Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunlarını 30 Ağustos 2019 tarihinde çevrimiçi mağazasından kaldırdı.

Son dakika golü atmayı isteyen Sony, hayranlarını hiç de memnun etmeyen bu durum sonrasında bahsi geçen oyunları PlayStation Store üzerinden satın alabilmeniz artık mümkün olmayacak. Ancak halihazırda oyuna sahipseniz, sorunsuz bir şekilde hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oynayabileceksiniz.

İkinci aşama ise 31 Mart 2020 tarihinde gerçekleşecek. Tabii ki Sony benzer bir eylemde bulunarak süreci 30 Mart 2020 tarihine almazsa. Bu aşamada da Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunlarını kapsayan sunucular kapatılacak. Peki bu ne anlama geliyor? Öncelikle Sezon Bileti içeriğinizi sadece çevrimdışı olarak kullanabileceksiniz. Buna ek olarak kulübünüzü hiçbir çevrimiçi etkinlikte temsil edemeyeceksiniz, etkinlikler oluşturamayacaksınız, liderlik tablosunda diğer oyuncularla rekabet edemeyeceksiniz, istatistiklerinizi ve kaydettiğiniz aşamayı paylaşamanız mümkün olmayacak. Ama tüm bunlara rağmen bahsi geçen oyunları çevrimdışı olarak oynamaya ve kupalar açmaya devam edebileceksiniz.