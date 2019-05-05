Drone ile Hastaya Böbrek Yetiştirildi

Tıp tarihinde bir ilke imza atıldı! ABD'de Maryland Medikal Merkezi'ndeki bir hastaya, bağışçıdan alınan ve drone ile taşınan böbrek nakledildi. Drone 5 dakikada böbreği hastaneye götürdü.

Dünyada ilk defa drone ile gerçekleşen bu taşıma yönteminin en güvenilir ve ucuz yol olduğu konuşuluyor. Organ naklinde adeta zamanla yarışılıyor. Bu drone sayesinde nakil işlemlerinde büyük ölçüde hız kazanılmış olacak. 8 yıldır diyalize bağlı olarak yaşayan 44 yaşındaki böbrek hastası kadın açıklamasında "Bu olay müthiş. Yıllar önce, bu aklımıza bile gelmeyen bir şeydi." dedi.

Drone özel olarak Maryland Üniversitesi Tıp Okulu ve Maryland Yaşayan Miras Kurumu'nda üretildi. Drone ile canlı organ taşınmadan önce, 700 saat boyunca 44 deneme uçuşu gerçekleştirdi ve olası her türlü önlem alındı. Normalde organlar ticari ya da kiralık uçaklarla taşınıyor. Bazen yoğun hava trafiği, organın uçakta kalmasına yol açıyor.

Drone üzerinde yedek pervaneler, motorlar, bataryalar, güç dağıtım panosu, paraşüt sistemi ve güvenlik sistemi bulunmakta. Taşıma işlemini kayıt altına alan ekip, o anları 2 dakikalık bir video haline getirdi. Videoya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sizler drone ile taşınan böbrek hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu buluş ülkemize gelir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!