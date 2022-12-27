Drone ile Teslimat Dönemi Başlıyor: İlk Durak Amazon!

Amazon, Kaliforniya ve Teksas'ta drone ile sipariş teslimat denemelerini başlattı. Prime Air Amazon'un başkan yardımcısı David Carbon, gelişmeyi LinkedIn üzerinden duyurdu.

Gönderisinde ipin ucunda küçük bir kutu taşıyan drone'lardan birini gösteren fotoğrafı ekleyen David Carbon "Teksas ve Kaliforniya'daki yeni tesislerimizden ilk teslimatlar. Prime Air'i oluşturan harika insanlarla bundan daha fazla gurur duyamazdım. Bunlar, önümüzdeki yıllarda müşterilerimiz için dev adımlara dönüştüreceğimiz dikkatli ilk adımlar." ifadelerini kullandı.

Amazon, drone teslimat hizmetini 2013'ten beri geliştiriyor. Platformun merkezindeki otonom uçak, son on yılda birçok tasarımdan geçti ve e-ticaret devi bir yandan düzenleyicileri bu teslimat seçeneğinin güvenli olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Drone Teslimatlarının 2024'te Başlaması Bekleniyor

Şirket, geliştirilmiş dayanıklılığa ve mevcut dokuz milin ötesinde menzile sahip en yeni uçak tasarımını 2024'te piyasaya sürmeye ve tüm kullanıcılar tarafından tercih edilebilir hâle getirmeye hazırlanıyor. Ticari drone uçuşlarını yöneten kurallar hâlâ oldukça katıyken, Amazon ve Alphabet'e ait Wing gibi sektördeki diğer liderler, Kaliforniya ve Teksas'ta olduğu gibi şimdilik pilot test aşamalarından öteye gitmekte zorlanıyor.

Drone'ları kullanmak, özellikle karayolu trafiğinin işleri yavaşlatabileceği kentsel alanlarda, teslimat hizmetlerini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Elektrikli uçan makineler ayrıca karbon emisyonlarının azaltılmasına da yardımcı olabilir ancak drone'ların olumsuz hava koşullarının üstesinden gelebilecek kadar sağlam olması gerekir, aksi takdirde yolculuk yapacak bir karayolu aracı yoksa teslimatlar gecikebilir. Keza makineler gürültülü olabilir ve bu da uçuş yollarının altında yaşayan insanları rahatsız edebilir. Bunu göz önünde bulundurarak, ticari teslimat uçağı üreticileri, sorun yaşamamak adına daha sessiz drone'lar yaratmaya çalışıyorlar.

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