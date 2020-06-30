Drone İle Teslimat Pahalıya Patlayabilir! Henüz Hazır Değiliz

Hakkında büyük övgüler dizilen drone ile teslimat, ulaşım sektörüne pahalıya patlayabilir. Özellikle de elektrikli araçlarla kıyaslandığında bu modelin hiç ucuz bir çözüm olmadığı görülüyor.

MLU Üretim ve Lojistik bölümünde çalışan Thomas Kirschstein, yaptığı açıklamada genel bir hesap yapılırsa aslında drone ile teslimatın hiç ucuz olmadığı ortaya çıkacaktır. Koronavirüs dönemlerinde çok daha fazla gündeme gelmeye başlayan drone ile teslimat, ne yazık ki çok fazla geliştirilemedi. Sadece küçük bir alan ile sınırlı kaldı.

Drone ile teslimat büyük şirketlerin gündeminde

Bu teknolojiyi kullanarak teslimat yapmayı iki farklı gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki şehir merkezinde ve düz alanlarda teslimat yapmaktır. Dağınık bölgelerde teslimat yaptığınızda havadan ulaşım kolaylığı olduğu için çok fazla enerji harcamazsınız.

İkinci önemli detay ise toplu alanlarda yaptığınız teslimatlar. Eğer şehir merkezinde veya herkesin bir arada bulunduğu bölgede teslimat yaparsanız, kamyonet ile kargo taşımacılığı çok daha kolay olacaktır. Şehir merkezlerinde ve düz alanlara sahip ülkelerde kamyonet ile teslimat yapmak drone ile teslimat yapmaktan 10 kat daha ucuz.

Google ve Amazon gibi şirketler de drone modelleri ile kargo taşımacılığı yapma üzerine çalışıyor. Henüz araştırma ve geliştirme aşamaları devam ettiği için net bir detay vermek zor. Fakat drone teknolojisi için harcanan enerji azaldıkça kargo alanında daha fazla kullanılabilir.