Drone'la Seyahat Etmek Mümkün Olabilir

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Branş Başkanı Mehmet Öztekin drone seyahati hakkında konuştu. Öztekin'in konuya ilişkin açıklamaları bir hayli ilgi çekici.

12 yıldır kendi atölyesinde yaptığı drone veya benzeri uçan araçlarla bu konuya ilişkini dile getiren Öztekin, Türkiye Drone Şampiyonasına büyük ilgi duyulduğundan bahsetti. Yarışmalara farklı ülkelerden yüzlerce katılımın gerçekleştiğini aktardı.

Ayrıca drone'ların geleceği hakkında düşüncelerini paylaşan Mehmet Öztekin, "Drone'leri spor faaliyetlerinde, sinematik çekimlerde, fotoğraf çekimlerinde ve arazi ilaçlamada kullanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. Öztekin'e göre drone'ların asıl hedefi ise seyahat düzeni oluşturabilmek:

"Uzak Doğu'da bir firma ülkesinin bakanını uçurdu. Bunu, otomatik ve akıllı bir sistem üretecek. Bu sistemin havada birtakım yolları olacak. Robotik akıllı sistemler sayesinde A noktasından B noktasına gidebileceksiniz"

Teknofest yarışmalarında dünyada görülmeyen prototip drone'ların geliştirildiğini dile getiren Öztekin, "Bu ilerisi için de umut verici. Çok daha farklı teknolojilerin bizim insanımız tarafından geliştirilecek olması çok önemli bir şey" diye konuştu.