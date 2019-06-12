Drone'lar Bu Hafta Sonu Forum İstanbul'da Yarışacak

Forum İstanbul ve Tech Drone League'in düzenleyeceği drone yarışı, 15 ve 16 Haziran’da Forum İstanbul Metro Meydanı'nda gerçekleşecek.

Dronelar Kozlarını Paylaşacak

Saatte 200 kilometre hıza 1,5 saniyede çıkan dronelar, akşam saatlerinde yapılacak olan finalde ledlerle ışıklandırılmış 7 engel ve 9 dönüş içeren 250 metrelik özel tasarlanmış pisti en önde tamamlamak için kıyasıya mücadele edecek. Pist yarıştan önce simülatöre yüklenerek pilotların kullanımına açılacak. Finale Ozan Doğulu da canlı performansı ile renk katacak.

Dünya drone şampiyonu Jedeye lakaplı Hollandalı Vince Irie, bu yıl da Forum İstanbul’daki yarışta yer alacak. Katılımcılar ünlü drone pilotları ile tanışma imkanı yakalamış olacak. İzleyicilerin bu heyecana tam anlamıyla ortak olabilmesi için led ekranlarda yarış ve etkinliklerin canlı yayını yapılacak. Cumartesi akşamı yapılacak final öncesi saat 20:30’da Ozan Doğulu canlı performansı ile etkinliğe katılanlara gerçek bir müzik keyfi yaşatacak.

16 Haziran’da da Babalar Günü vesilesiyle pist bu kez babalar ve çocuklarına açılacak. FPV şov uçuşlarının da yapılacağı pistte, TDL eğitmenleri dileyenlere drone uçuş eğitimi verirken; drone simülatörleri, VR deneyimi, maker alanı, Segwayler, elle kumandalı dronelar, topla drone vurma gibi eğlenceli içerikler yer alacak. MC Selim Yeğin de tüm gün interaktif oyunlarda Babalar Günü’ne özel yarışmaları sunacak, kazananlara madalyaları takdim edilecek.