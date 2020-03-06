Drone'lar da Yarasalar Gibi Dolaşmaya Başlıyor

Drone'lar, dört mikrofon ve bir hoparlör kullanarak yarasalar gibi dolaşabilmeye başlıyor. Bu durum aynı zamanda, arabalar ve su altı robotları için de yararlı olabilir gibi görünüyor.

Yarasalar karanlıkta ekolokasyon kullanarak yollarını bulabiliyorlar. Araştırmacılar bu bilgiden yola çıkarak, yarasalar gibi dolaşabilen drone'lar geliştirdiler. Bir drone'a sadece dört mikrofon ve hoparlör eklenerek, yarasa gibi gezinmesi sağlandı.Yankı üreterek mesafeyi tanıyabilen drone'lar, hangi mesafelerin, verilen nesneleri temsil ettiğini belirlemek için 'echosorts' olan, iletişimsel cebire dayanan bir algoritma kullanıyor.

Arama-Kurtarma, Gece Devriyeleri ve Işığın Az Olduğu Görevler için İdeal

Şu anda çevresini hissetmek için drone'ların sabit olması gerekiyor ancak bilim insanları teknolojiyi uçuş ortasında da kullanmayı umuyor. Bu sistem dünya çapında, kapsamlı iyileştirmelere yol açabilir. Drone'ların en büyük avantajıysa gezinmek için GPS sistemine ya da kameraya ihtiyaç duymuyor olmaları. Geliştirilen drone'lar, özellikle arama ve kurtarma, gece devriyeleri ve ışığın az olduğu diğer görevler için yararlı olabilir. Ayrıca, geliştirilen bu teknolojinin, sualtı uçakları ve diğer gemiler için de yararlı olması bekleniyor.