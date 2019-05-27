Drone’lar ile Teslimat Hizmeti Başladı!

Drone’lar ile kargo teslimatı işlemlerinin yapılması artık hayal değil çünkü Çin’de bu konuda ilk adımlar atıldı. Çin'in büyük şehirlerinde tam otomatik ve akıllı drone’larla kapıya teslimat kargo hizmeti başlatıldı.

Uluslararası taşımacılık şirketi DHL’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çinli akıllı otonom hava araçları üreticisi EHang ile stratejik işbirliğine gidildiği duyuruldu. Bu kapsamda ilk aşamada Guangdong eyaletinde yer alan DHL Liaobu Dongguan hizmet merkezi ile bir DHL müşterisinin tesisleri arasında 8 km uzunluğunda özel bir rota oluşturuldu. EHang'ın yeni piyasaya çıkardığı Falcon serisi insansız hava araçları (İHA), geliştirilen bu otomatik teslimat sisteminde kullanıldı.

Akıllı taşımacılık operasyonlarında dikey kalkış ve iniş, hassas GPS ve görsel tanımlama sistemleri ile akıllı uçuş rotası planlayıp, tam otomatik uçuş ve canlı ağ bağlantısı yapabilen sekiz pervaneli EHang Falcon model drone, güvenli uçuş kontrol modülleriyle de dikkat çekiyor.

Teslimat Süresini ve Maliyetleri Azaltıyor

Tek taraflı teslimat süresini 40 dakikadan 8 dakikaya indiren bu taşımacılık sistemi, teslimat başına maliyetleri de yüzde 80’lere varan oranda azaltıyor. Karayolu taşımacılığına göre daha az enerji tüketilmesi ve karbon ayak izinin azaltılması da bu sistemin getirdiği önemli avantajlar arasında yer alıyor.

Sefer başına 5 kilograma kadar yük taşıyabilen drone’lar akıllı istasyonlar arasında kullanılıyor. Akıllı istasyonlar, tam otomatik olarak sevk edilen ürünün otonom bir şekilde yüklenmesini ve indirilmesini sağlıyor. Yüz tanıma ve kimlik tarama gibi özelliklere de sahip olan akıllı istasyonlarda, ekspres gönderilerin ayrılması, taranması ve depolanması gibi otomatik süreçler yürütülüyor.