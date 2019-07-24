Drone’lar Kapadokya’da Yarışacak

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olarak desteklediği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası son hızla devam ediyor.

Şampiyonanın üçüncü etabı 27-28 Temmuz'da Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilecek ve etkinliğe Kapadokya ev sahipliği yapacak.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan start alacak olan yarışta pilotlar, özel olarak hazırlanan parkurda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecek. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan drone’lar kullanılacak.

Şampiyonanın üçüncü etabı olan Kapadokya yarışına, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilot katılacak.

Türkiye Drone Şampiyonası’nın finali ise İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda yapılacak ve şampiyonada dereceye girmeyi başaran pilotlar Türkiye’yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek.

Söz konusu şampiyon pilotlar, 17-22 Eylül'de düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'teki Dünya Drone Kupası'nda da Türkiye adına yarışacak.