Drone Sebebiyle Uçuşlar Kısa Süreliğine Durduruldu

GTA serilerini oynayanların bildiği Newark Liberty Uluslararası Havalimanında uçuşlar kısa süreliğine drone yüzünden durdu. Uçuşların havalimanı sahasında görülen 2 drone sebebi ile kapatıldığı duyuruldu.

Federal Havacılık İdaresi Sözcüsü Greg Martin yaptığı açıklamada, "Pilotlar 3,500 feet de 2 adet drone gördüğünü raporladı. Bizler Newark'a gelen uçuşları drone sebebiyle kısa süreliğine iptal etmek zorunda kaldık." dedi. Dün akşam saat 17:00 sularında gerçekleşen olayda yaklaşık 16 ila 30 dakikalık bir gecikmenin yaşandığı ve uçuşların dün 19:00 itibarı ile normal seyrinde devam etmekte olduğu söylendi.

Polis Araştırma Başlattı

Konu hakkında ABD polislerinin detaylı olarak soruşturma başlattıkları ve bölgeyi taramadan geçirdikleri söylendi. Yapılan bölge taraması sonucunda hava sahasının dronelardan temizlendiği belirtildi. Droneların bölgeden temizlenmesi ile havalimanındaki yolcular rahat bir nefes aldılar.

Hatırlarsınız ki sizlere geçtiğimiz aylarda aktarmış olduğumuz İngiltere'nin ikinci büyük havalimanı olan Londra'daki Gatwick havalimanı yakınlarında drone uçuşu tespit edildiği için uçuşlar durdurulmuştu. Son zamanlarda artan drone uçuşları sebebiyle uçuşlar aksamakta ve yolcular mağdur olmaktalar.

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