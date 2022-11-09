Yeni Üretilen Bir Drone, Wi-Fi Sayesinde Duvarların Arkasını Görebiliyor

Kanadalı araştırmacıların bir süredir üzerinde çalıştığı proje ortaya çıktı. Araştırma, tamamen kablosuz internet bağlantısı yani Wi-Fi sayesinde drone'ların duvarların arkasını görebilmesiyle ilgili bir teknoloji üzerine gerçekleştirilen çalışmaları kapsıyor. Proje araştırmacılara göre oldukça başarılı şekilde ilerliyor.

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Waterloo Üniversitesi'nde okuyan araştırmacılar, 20 dolarlık bir drone'a üzerinde çalıştıkları yazılımı eklediler. Araştırma kapsamındaki bulguları bu drone üzerinde gerçeğe dönüştü ve drone, evlerdeki Wi-Fi'ye bağlı tüm cihazların konumunu gözler önüne serebilmeyi başardı.

Wi-Peep Kötü Amaçlar İçin Kullanılırsa Tehlikeli Bir Araca Dönüşebilir

Wi-Peep adını verdikleri bu yazılım, bir kablosuz ağa bağlı tüm araçları tespit edebiliyor ve bulundukları yerin konumunu yazılımı kullanan kişiye gösterebiliyor. Bu yazılım doğrudan drone'un bulunduğu nokta ile bağlantılı şekilde çalışıyor ve sinyal üzerinden mesafe gibi verileri toplayabiliyor.

Wi-Peep, neredeyse tüm kablosuz internet bağlantısı sağlayan cihazlarda bulunan güvenlik açığını kullanabilmek için evin içerisindeki cihazlarla iletişim kurmaya çalışan bir ToF sinyali yayıyor.

Gelecekte bu açığı kötü niyetli kişiler kullanmayı başarırsa evlerdeki değerli eşyaları tespit edebilir ve evdeki insan sayısını öğrenebilirler. Bu nedenle kablosuz sinyal sağlayan araçların güvenlik açıklarının kısa vadede giderilmesi veya daha güçlü güvenlik katmanlarının kullanılması gerekiyor.