Drone Yarışçıları İçin DJI Büyük Bir Sürpriz Yaptı

Günümüzün en büyük teknolojilerinden bir tanesi olarak bilinen drone, neredeyse her alanda kullanılıyor. Bazıları kendi firmalarının tanıtımı için bu uçan robotlardan yararlanırken, bazıları da yarışlarda kullanıyor. Kullanım amacı her ne olursa olsun drone modellerinde gözlük kalitesi son derece önemli. DJI drone yarışçıları için önemli bir gözlük üretti.

Uçan robotlar olarak da adlandırılan dronelar, son derece hızlı hareket edebiliyor. Yarış alanlarında hızlı olması gereken yarışçılar, rüzgar yardımıyla kendi drone modellerini yönlendirebiliyor. DJI, yarışlar için özel bir drone gözlüğü üretti.

DJI büyük şirketlerle rekabet ediyor

Drone sektöründe kendisinden sıklıkla bahsedilen DJI çok büyük rakiplerle boy ölçüşmek zorunda kalıyor. Bu nedenle daha önceki ürünlerinin çok daha iyisinin piyasaya sunulması gerekiyor.

Şirket tarafından yeni üretilen gözlük 4 kilometre menzile sahip ve 3 farklı mod bulunuyor. Standart yarış ve gece modu bulunan bu gözlükler, drone içerisinde adeta bir pilot varmış gibi yönlendirme yapılmasını sağlıyor.

Bu gözlüğün en önemli özelliği ise, görüntüyü sadece 28 milisaniye (ms) gecikmeyle kullanıcısına iletmesi. Eğer drone yarışları ile ilgileniyorsanız, bu ürün hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümünden belirtebilirsiniz.