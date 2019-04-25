Dronelar En Uzak Yerlere Bile İlaç Taşıyacak

Afrika gibi ülkelere ulaşımın son derece zor olduğu ve altyapının yetersiz olduğu biliniyor. Bu nedenle köylere veya yerleşim birimlerine ilaç taşımak, adeta büyük bir işkenceye dönüşüyor. Ancak bir şirket bu durumu tam tersine çevirmeyi başardı.

Dronelar, artık ulaşımda en çok kullanılan materyaller olmaya doğru büyük bir hızla ilerliyor. Bu alanda çalışan şirket sayısının artmasıyla birlikte, taşımacılıkta kullanılan drone sayısı da doğru orantılı olarak büyük bir artış gösteriyor. Çeşitli yardım faaliyetlerinde de droneların kullanıldığını görmek oldukça mümkün.

Zipline firması ile Dünya Sağlık Örgütü birlikte çalışıyor

Devasa boyutlardaki sıra dağlarının arkasında veya büyük geçilemez nehirlerin yanında bulunan köylere ilaç yetiştirmek, bazı durumlarda neredeyse imkansız hale geliyor. Eğer havadan bir gönderim sağlanabilirse, coğrafi koşulların hiçbir önemi kalmıyor.

Zipline firması tarafından sağlanan dronelar, Dünya Sağlık örgütü'nde bulunan ilaçları, Gana gibi ülkelerde bulunan köy ve kasabalara ulaştırıyor. Üstelik tüm bu Lojistik faaliyetleri, şirketin deneyimi ile doğru orantılı olarak kısa bir süre içerisinde yapılıyor. Sağlık sektörünün beklemeye gelmeyen acil bir alan olması nedeniyle, bu çalışmaları son derece değerli görüyoruz.