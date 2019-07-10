Dropbox ile Tek Seferde 100 GB'a Kadar Dosya Gönderilebilecek

Dropbox yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık DropBox üzerinden tek seferde 100 GB'a kadar dosya gönderebileceksiniz. Görünüşe göre Dropbox'un yeni özellikleri çok sevilecek.

Dropbox Transfer Kullanıma Sunuldu

Dropbox, platformuna entegre ettiği yenilikler sayesinde kullanıcılara çok kolay bir şekilde dosya paylaşım imkanı sunmakta. WeTransfer ve Mediafire gibi dosya paylaşım servisleri şu anda tek seferde 100 GB'a kadar dosya gönderememekte.

Dropbox tek seferde 100 GB'a kadar dosya göndermek için ne tür bir hesaba sahip olmanız gerektiğini açıklamadı. Dropbox'un bu yeni özelliğini para karşılığında sunup sunmayacağı gizliliğini koruyor.

Dropbox Transfer ile birlikte platforma pek çok yenilik daha geldi. Transfer indirme sayfalarında gösterilen arka plan resmini değiştirebilmektesiniz. Bu sayfaya logonuzu ekleyebilir ve transferleriniz için bağlantıları özelleştirebilirsiniz.

Yeni özelliği kullanabilmeniz için Dropbox'un beta programına kayıt olmanız gerekmekte. Dropbox Transfer'in beta programına kayıt olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sizler Dropbox Transfer hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Dropbox ileride yeni özelliğini para karşılığında mı sunar? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!