Dropbox, Artık Parola ve Hassas Dosyaları Koruyor

Dropbox artık hassas verileriniz için bir bulut depo olabilir. Bulut depolama hizmeti, daha önce beta olarak kullanıma açtığı Parolalar, Kasa ve bilgisayar yedekleme özelliklerini kullanıma sundu.

Dropbox Parolalar: Parola Yöneticisi

Parolalar, tahmin edeceğiniz üzere şifrelenmiş giriş (oturum açma) verilerini Android, iOS, Mac ve Windows cihazlarınız arasında senkronize eden (eşitleyen) bir parola yöneticisi. Bilgisayarınızdan telefonunuza geçtiğinizde sıklıkla alışveriş yaptığınız sitelerin veya girdiğiniz forumların şifresini hatırlamanıza gerek kalmayacak.

Dropbox Kasa ile Ekstra Güvenlik

Kasa (Vault), kimlik kartları ve banka ekstreleri gibi hassas dosyalarınız için ekstra güvenlik katmanı ekliyor. Standart erişime ek olarak PIN kodu gerektiriyor ve erişememeniz durumunda dosyalarınıza erişebilecek kişileri (eş veya yakın arkadaş gibi) belirtebiliyorsunuz.

Dropbox Plus Üyeliği Gerektiriyor!

Dropbox Parolalar ve Kasa özelliği ne yazık ki ücretsiz değil. Amerika’da aylık 12 dolar veya yıllık 120 dolar olarak ücretlendirilen Dropbox Plus hesabı gerektiriyor. Parolalar seçeneği Profesyonel hesaplarda da kullanılabiliyor.

Bilgisayar Yedekleme Özelliği Ücretsiz

Ücretsiz bir özellik var. Dropbox, Mac veya PC’deki klasörleri -istenildiğinde erişmek üzere- otomatik olarak senkronize eden bilgisayar yedekleme özelliğini yayınladı. Birden fazla yedeklemeye erişebiliyorsunuz. Ücretli bir hesabınız, dolayısıyla 2TB veya daha fazla depolama alanınız varsa mantıklı olabilir; kaybedemeyeceğiniz dosyalarınızın kopyasına uzaktan erişmek istediğinizde yararlı olabilir. Profesyonel kullanıcılara paylaşılan indirmeleri işaretleme ve dosya trafiğini kontrol etme (kimlerin erişebileceği dahil) gibi birkaç benzersiz özellik de sunuluyor.