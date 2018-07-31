Dropbox’tan Müşterilerine 1 TB Ücretsiz Depolama Alanı

Dünyanın en popüler bulut depolama servislerinden Dropbox, profesyonel seviyedeki müşterilerine sağladığı depolama miktarını iki katına çıkardı.

ABD merkezli şirket, yayınladığı blog gönderisinde, 4K video ve etkileşimli sunumlar gibi “ultra hi-def” dosyalar sebebiyle profesyonel seviyedeki müşterilerinin yaşadığı depolama sıkıntısına vurgu yaptı.

Bulut depolama alanının artması yönündeki talebin anlayışla karşılandığını belirten Dropbox, Professional ve Business Standard paketlerinin abonelerine hiçbir ek ücret talep etmeden 1 TB ekstra depolama alanı sağlayacağını açıkladı. Böylece toplam kapasite 3 TB’a çıkmış oldu.

Dropbox'ın standart tüketici Plus planının geliştirilmiş versiyonu olan Profesyonel plan, yılda yaklaşık 200 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Business Standard’ın ise aylık 12.50 dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Şirket, söz konusu paketlere yeni katılan kullanıcıların bu değişiklikten bugünden itibaren yararlanabileceğini söylerken, halihazırda bu planlara sahip olanların ise önümüzdeki haftalardan itibaren 1 TB ekstra depolama alanına kavuşacağını açıkladı.

Dropbox’un yenilikleri bununla da sınırlı değil. Bugünden itibaren kullancıların CAD uzantılı dosyaları paylaşabileceklerini söyleyen şirket, uzun zamandır beklenen adımı atmış oldu.

Dropbox, bulut depolama ekosisteminde Google Drive ve OneDrive gibi güçlü rakiplerle mücadele ediyor. Sunduğu yeniliklerle önemli bir hamle yapan servis, müşterilerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Geçen ay IPO'su gerçekleşen Dropbox'ın piyasa değeri halka arz edildiği ilk gün yaklaşık 12 milyar dolar olmuştu.