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Dropbox'tan Yepyeni 'Hipster' Logosu!

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Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet

Popüler bulut depolama servislerinden bir tanesi olan Dropbox, mavi ve beyazın hakimiyetini geride bırakarak çok daha renkli bir logoyla geliyor. İlk olarak logoda değişikliğe giden Dropbox, site arayüzününde de ufak tefek renklendirmeler yapmayı ihmal etmemiş.

Google Drive, iCloud, Yandex Disk gibi rakiplerinin karşısında daha renkli bir logoyla boy gösterecek Dropbox, mavi tonlarından kurtularak özgün renkler kullanacak. Kullanıcılar için de farklı olacak bu logoda Dropbox, “Sharp Grotesk” yazı tipini kullanacak. 

AdWeek'e verdiği röportajda Dropbox, yeni renk kombinasyonlarının kalabalık arasında daha dikkat çekici durmasını sağladığını ve “kullanıcılarında kreatifliğini onaylamayı” amaçladığını ifade etti. Ayrıca şirket, logonun farklı durumlarda farklı renkler alabileceğini belirtirken, yeni logonun görsel açıdan Adobe logosuna benzerliğiyle dikkat çektiğini söyleyebiliriz.

Hem uygulamada hem de site arayüzünde oynamalar yapmayacak olan Dropbox, sadece site içerisinde logoya uygun renkler yerleştirecek. Ayrıca rakiplerine göre daha farklı bir logoyla dikkat çekeceğini düşünen Dropbox, yeni logosunu pazarlama kampanyalarında ön planda tutacak. Ayrıca Dropbox konu hakkında yaptığı açıklamada, bundan sonra daha farklı bir reklam politikası izleyeceklerini de belirtti.

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ETİKETLER: dropbox bulut depolama

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