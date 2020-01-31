DSÖ Acil Durum İlan Etti: "Corona Virüs Uluslararası Bir Tehdit!"

Dünya Sağlık Örgütü acil durum komitesinin Cenevre'de yeniden toplanmasının ardından corona virüsünün uluslararası bir tehdit haline dönüştüğü dile getirildi. İşte DSÖ'nün aldığı kararlar ve dünya genelinde yayılan corona virüsü.

Geçen hafta örgüt, virüsün henüz acil durum beyanı oluşturmadığını söylemişti a ncak Çin dışındaki birkaç ülkede de görülen virüs, komiteyi daha büyük bir salgının kaygılarıyla tekrar bir araya getirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom yaptığı açıklamada, "Bu bildirimin ana nedeni Çin'de olanlardan değil, diğer ülkelerde olanlardan kaynaklanıyor." dedi ve ekledi:

"En büyük endişemiz, virüsün daha zayıf sağlık sistemlerine sahip olan ve virüsle başa çıkmaya hazır olmayan ülkelere yayılma potansiyeli."

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DSÖ uluslararası endişe duyulan bu durumu potansiyel olarak müdahale gerektirecek olağanüstü bir olay olarak tanımlamakta. Daha önce bu tip bir kararın Ebola, Zika ve H1N1 gibi hastalıklar için alındığını belirtmek gerekiyor.

Komite başkanı Didier Houssin, DSÖ liderliğine yönelik bildirgenin oybirliğiyle kabul edildiğini ve Çin'de artan sayıda vakaya, etkilenen ülke sayısındaki artışa ve "bazı şüpheli gezginler hakkında önlemler aldıklarını" söyledi.