DSÖ'den Bir Koronavirüs Aşısına Daha Acil Kullanım Onayı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir koronavirüs aşısına daha acil kullanım onayı verdi. DSÖ, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç ve biyoteknoloji firması Moderna'nın ürettiği aşıya onay verdiklerini duyurdu.

DSÖ, Moderna Aşısına Acil Kullanım Onayı Verdi

Çin'in Wuhan ketninde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya genelinde toplam 3,17 milyon kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeti. Salgını sona erdirmek için dünya genelinde birçok ilaç ve biyoteknoloji firması aşı geliştirdi. Geliştirilen aşılar uzun bir süredir dünyanın dört bir noktasında uygulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı aşılara kullanım onayı verirken bazılarına ise henüz onay vermedi. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, bir aşıya daha onay verildiği duyuruldu. Gerçekleştirilen duyuru ile birlikte acil durum onayı alan aşı sayısı 5'e yükseldi.

Sözcü'deki habere göre DSÖ, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi” ifadelerini kullandı. ABD merkezli biyoteknoloji ve ilaç firması Moderna tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı, DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından incelenmişti. SAGE, aşıyı 18 yaş ve üzeri tüm yaş grupları için önermişti.

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 18 Aralık 2020 tarihinde Moderna tarafından üretilen aşıya kullanım onayı vermişti. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ise 6 Ocak 2021 tarihinde Avrupa Birliği'nin tamamında geçerli pazarlama izni vermişti.

Türkiye, Sputnik V Aşısına Onay Verdi

Rusya Yatırım Fonu, geçtiğimiz günlerde Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin çok önemli bir duyuru gerçekleştirmişti.

Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verdi. Acil kullanım onayı ile birlikte ülkemizde Rusya'nın geliştirdiği aşı da uygulanmaya başlanacak. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor.