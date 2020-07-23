DSÖ'den Hayal Kırıklığı Yaratan Covid-19 Aşısı Açıklaması

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs için geliştirilmekte olan aşılarla ilgili pek çok olumlu gelişmeye şahit oluyoruz. Öte taraftan Dünya Sağlık Örgütü erken dönemde heveslenmenin doğru olmadığını düşünüyor. DSÖ tarafından yapılan Covid-19 aşısı açıklaması milyonlarca insanda hayal kırıklığı yaratabilir.

Covid-19 Aşısı Ne Zaman Hazır Olacak?

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı Başkanı Mike Ryan yaptığı açıklamada yaşanan iyi gelişmelere karşın ilk aşılamaların bu yıl mümkün olmayacağını belirtti. Konu hakkında bazı detaylara değinen Mike Ryan, "Gerçekçi bir şekilde insanların aşılandığını görmeye başlamamız önümüzdeki yılın başlarında olacak." ifadelerini kullandı.

Geliştirilmekte olan pek çok aşı adayının Faz 3 testlerinde olduğunu hatırlatan Ryan, şu aşamada hiçbirinin güvenilirlik ve bağışıklık geliştirme konusunda başarısız olmadığını ve oldukça olumlu verilerin toplandığını vurguladı. Ayrıca aşının dağıtımı hakkında da bazı detaylara değinen Ryan, "Bu aşı zenginler ya da yoksullar için değil, herkes için." dedi.

Yani Ryan'a göre ilk aşılamalar için önümüzdeki yılın başlarını beklememiz gerekiyor. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilk aşılamalar hangi dönemde başlayacak? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.