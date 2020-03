DSÖ’den Koronavirüs’ün Nasıl Durdurulacağı Hakkında Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus´un baş danışmanı Dr. Bruce Aylward, Time Dergisi'ne yeni tip koronavirüs’ün (COVID-19) nasıl durdurulacağı hakkında röportaj verdi.

Dr. Ayward, şu anda dünyada devam eden salgının kötü safhasının atlatılması gerektiğini belirterek yaz sonu itibarıyla grip sezonun başlayacağını ifade etti. Dr. Aylward, virüsün ya yükselen dalgalar halinde ilerleyeceğini ya da düşük seviye bir hastalık olarak devam edeceğini açıkladı.

Yeni tip koronavirüs’ün tamamen kaybolmasının pek olası olmadığını ifade eden Dr. Aylward, bu dönemde yeni tip koronavirüs’ün tekrar bir dalgalanma yaratıp yaratmayacağı sorusunun sorulması gerektiğini vurguladı.

Dr. Aylward, “Ülke ve toplum olarak bize bağlı çok şey var. Eğer her vakayı test edebilirsek ve her vakayı hızlı karantina altına alabilirsek, vaka sayısını düşük tutmayı başarabiliriz. Ama eğer var olan her vakayı ortaya çıkarmadan sadece büyük çaptaki sokağa çıkma yasaklarına güvenirseniz, ufak bir tavizde salgın geri gelecektir” şeklinde konuştu.

“Sokağa Çıkma Yasaklarıyla Zaman Kazanıldı”

Yeni tip koronavirüs salgının bu sayede yavaşlatıldığını ama durdurulmadığını vurgulayan Dr. Aylward, dünyanın sokağa çıkma yasaklarıyla kazandığı bu zamanın, tüm bireysel vakaların test edildiği bir sistem kurularak kullanılması gerektiğini ve bunun salgının durdurulmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

“Bu Salgın Testler ile Yenilir”

Yeni tip koronavirüs salgınının çok ciddiye alınması gerektiğini ve bu salgının test ile yenilebileceğini vurgulayan Dr. Aylward, “Yeni tip koronavirüs’ün yok olmasını beklemiyoruz ancak sosyal yaşamın, ekonominin ve sağlık sisteminin virüs ile birlikte işler halde olmasını bekliyoruz” sözlerini söyledi.

Çin´de ikinci bir büyük dalga olup olması konusunda Çin´in de endişeli olduğunu ifade eden Dr. Aylward, vaka sayısının az görüldüğü bölge yetkilileri ile iletişim kurduğunda, bu bölgelerin idarecilerinin hastane yataklarını çoğalttığını, solunum cihazları satın aldıklarını ve hazırlandıklarını söyledi.

İtalya’da Hayatını Kaybeden Sayısının Fazla Olmasının Sebebi

Dr. Aylward, İtalya’da hayatını kaybeden sayısının bu kadar fazla olmasının sebebi sorulduğunda “İtalya, dünyada Japonya´dan sonra yaşlı nüfusa sahip ikinci ülkedir” cevabı ile yanıtladı.