DSÖ'den Türkiye'ye Övgü: Tüm Dünyaya Örnek Olması Gerekiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türkiye’ye teşekkür etti. Ghebreyesus, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye Her Zaman Yardım Elini Uzatmıştır”

Hiçbir ülkenin doğal felaketler konusunda Türkiye'den daha tecrübeli olmadığını belirten Ghebreyesus, "Türkiye her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi de uzatıyor" şeklinde konuştu. Ghebreyesus, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadelede zor durumda kalan ülkelere verdiği tıbbi yardım için minnettar olduklarını söyledi.

Ghebreyesus, Türk Konseyinin "COVID-19 Salgını ile Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video konferans zirvesine katıldığını belirtti. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerine, yeni tip koronavirüs salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür eden Ghebreyesus, şunları söyledi: