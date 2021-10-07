DSÖ İlk Sıtma Aşısını Resmi Olarak Onayladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan sıtma için geliştirilen aşıyı resmi olarak onayladı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından verilen onayla birlikte kurum, bir sıtma aşısının kullanımını ilk kez resmi olarak tavsiye etmiş oldu.

DSÖ Bir Sıtma Aşısını İlk Kez Onayladı

DSÖ tarafından onaylanarak kullanımı tavsiye edilen RTS,S/AS01, özellikle Sahra Altı Afrikası'nda çocuk ölümlerinde önemli bir rol oynayan sıtma hastalığına karşı kullanılacak. Genel Direktör Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu eski ve korkunç hastalığa karşı etkili bir aşının geliştirildiği günü görmeyi çok arzuluyordum." ifadelerini kullandı.

"Her sene 200 milyonun üzerinde vaka ve yaklaşık 400 bin kayıp yaşanıyor. Bu ölümlerin üçte ikisini çocuklar oluşturuyor. Denemelerin ardından elde ettiğimiz sonuçlara göre aşı güvenli olup, şiddetli sıtmaya karşı önemli ölçüde etkilidir.

Geliştirilmesi 30 yıldan fazla zaman alan RTS,S sıtma aşısı, halk sağlığında tarihin gidişatını değiştirecek. Bu aşı dünyaya bir hediyedir, fakat sıtmanın en ağır olduğu kıta olması sebebiyle değeri en çok Afrika'da hissedilecektir."

Faz 3 çalışmaları 2017 yılında sonlandırılan RTS,S/AS01'in pilot uygulamaları 2019 yılında Malavi'de başlamıştı. DSÖ tarafından verilen onayın ardından Küresel Aşı ve Aşılama Birliği'nin (GAVI) kullanımı onaylaması ve dozları dağıtması bekleniyor.

Sıtma Nedir? Nasıl Bulaşır? Ne Kadar Ölümcül?

Parazit taşıyan sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşan sıtma, yaklaşık yedi günlük kuluçka süresinin ardından ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi grip benzeri belirtiler ile kendisini gösteriyor. Ölümcül hastalıkların başında gelen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor ve sıklıkla Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeni ile Afrika kıtasında her yıl ortalama beş yüz bin kişi hayatını kaybederken, hayatını kaybedenlerin yaklaşık yarısı çocuklardan oluşuyor. Bu bakımdan kıtadaki çocuk ölümlerinin nedenleri listesinde ilk sırada yer aldığını görmekteyiz.