DSÖ'den Korkutan Açıklama: COVID-19 Aşısı Çözüm Olmayabilir

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Birimi Başkanı Mike tarafından yapılan COVID-19 aşısı ile ilgili açıklama insanların endişelenmesine neden oldu.

COVID-19 Aşısı İle Koronavirüs Bitecek mi?

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve DSÖ Acil Durum Birimi Başkanı Mike Ryan ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Ghebreyesus ve Ryan tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında çok önemli açıklamalar yapıldı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Mike Ryan ile yaptığı ortak basın açıklamasında maskelerin dünya çapında bir dayanışma sembolü olması gerektiğini belirterek bütün ülkeleri maske takma, sosyal mesafenin korunması, el yıkama ve test sayısı konusunda uyardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "İnsanlara ve hükümetlere mesajımız açık. Salgını kontrol edebilmek için gereken her şeyi yapın" diyerek bütün ülkelere koronavirüsle mücadeleye önem verme çağrısında bulundu.

Dünya genelinde üzerinde çalışılan bazı aşıların üçüncü fazda yani son aşamada olduğunu belirten Ghebreyesus, "Hepimizi enfeksiyondan koruyabilecek aşılar geliştiriliyor ama kesin bir çözüm olmayabilir" şeklinde konuştu.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 2 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 232.856 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.728'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 216.494 olarak açıklandı.

