DSÖ koronavirüs salgınının yeni merkez üssünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artış görüldüğünü belirtti.

DSÖ Koronavirüsün Yeni Merkez Üssünü Duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, video konferans üzerinden DSÖ salgın uzmanları ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. DSÖ koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıkladı. Dr. Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, kuzey yarım kürede yer alan birçok ülkede vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda endişe verici bir artışın yaşandığını ifade etti.

Dr. Ghebreyesus, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde yoğun bakım ünitelerinin hızla dolduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarını korumak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Dr. Tedros, bunun en iyi yolunun bulaşma riskini azaltmak için kişisel olarak bütün önlemlerin alınması olduğunu söyledi. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kimse daha fazla sözde karantina (sokağa çıkma yasağı) istemiyor ama bundan kaçınmak istiyorsak, hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, geçtiğimiz hafta dünya genelindeki toplam koronavirüs vakalarının yüzde 46'lık kısmının, ölümlerin de 3'te 1'inin Avrupa bölgesinden bildirildiğini söyledi. DSÖ koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Avrupa bölgesi olduğunu belirtti.

Mike Ryan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa bölgesinin şu anda hastalığın merkez üssü olduğundan şüphe yok. Bu virüsün önüne geçmeliyiz ve sonra da virüsün önünde kalmalıyız. Bazen bir yarışta, belirli taktikleri belirli bir zamanda kullanabilirsiniz ama şu anda Avrupa'da bu virüsün çok çok arkasındayız. Dolayısıyla virüsün önüne geçebilmek için mücadeleyi ciddi şekilde hızlandırmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ryan, yeni tip koronavirüsün kontrol altına alınabilmesi için uygulanması gereken bazı önlemleri de açıkladı. Ryan tarafından yapılan açıklamaya göre COVID-19’un kontrol altına alınabilmesi için daha kapsamlı önlemler alınması gerekiyor. Uygulanabilecek önlemlerin arasında hareket özgürlüğünün kısıtlanması ve “Evde kal” uygulamasına yeniden geçilmesinin yer alabileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yeni tip koronavirüse karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove’ye Avrupa bölgesinde çok hızlı bir şekilde artan vaka ve ölüm sayıları ile ilgili bir soru soruldu. Maria Van Kerkhove, sorulan soruya şu şekilde yanıt verdi: "Ülkelerin bu sözde ulusal karantinalara girmek zorunda kalmayacağından hala umutluyuz.”